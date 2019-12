PSRM și-a anunțat prioritățile pentru anul 2020

Prioritatea Partidului Socialiştilor pentru anul 2020 este pregătirea pentru alegerile prezidenţiale. Cel puţin asta au anunţat socialiştii în cadrul Consiliului Republican al PSRM, care a avut loc astăzi.

„Avem încredere deplină în şeful statului, Igor Dodon şi îl considerăm cel mai potrivit candidat pentru funcţia de preşedinte al ţării la alegerile din 2020”, se arată în comunicat.

În declaraţia adoptată astăzi de cei prezenţi la Consiliul Republican al PSRM se numără şi un punct ce ţine de modalitatea de alegere a preşedintelui Republicii Moldova, după ce în spaţiul public s-a vehiculat că PSRM ar fi interesat să modifice Constituţia, astfel încît preşedintele să fie ales, din nou, de Parlament, şi nu prin alegeri directe.

„Sîntem categoric împotriva modificării Constituţiei, preşedintele trebuie să fie ales de către popor. Cînd eram în opoziţie am pledat pentru alegerea preşedintelui de către popor, am colectat pentru aceasta şi semnături. Am ajuns la etapa cînd putem să realizăm deja a doua oară acest lucru, dar deja cu forţe mai mari”, a declarat preşedintele PSRM, Zinaida Greceanîi.