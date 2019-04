PSRM îi invită din nou la discuții pe liderii ACUM

Fruntașii PSRM îi așteaptă joi, 11 aprilie, la Parlament pe reprezentanții blocului ACUM, pentru a discuta despre formarea majorități parlamentare și investirea unui guvern, notează Noi.md.

Invitația la adresa Maiei Sandu și a lui Andrei Năstase a fost lansată astăzi de secretarul pentru ideologie al PSRM, Ion Ceban. Din partea PSRM la negocieri vor participa Zinaida Greceanîi, Vlad Bătrîncea și Ion Ceban.„În vederea pregătirii poziției finale a PSRM pentru ședința Consiliului republican din data de 12 aprilie, invităm reprezentanții formațiunilor blocului ACUM, joi, 11 aprilie, ora 11.00 la Parlament, pentru a discuta formarea majorități parlamentare, constituirea coaliției de guvernare și instituirea unui guvern funcțional pentru R.Moldova și cetățenii săi”, a anunțat Ceban.Politicianul a mai precizat că dacă nu va fi găsit un compromis cu reprezentanții blocului ACUM, cel mai probabil vor urma alegeri parlamentare anticipate.Întrebat dacă se discută la partid o eventuală coaliție cu PD, Ceban a răspuns că „nu există astăzi un asemenea subiect pe agenda formațiunii”.„Tot ați intuit, ați încercat să ne căsătoriți cu cineva la toate posturile de televiziune, lăsați-ne că ne descurcăm noi singuri. Dacă nu va fi o acțiune din partea blocului ACUM, o să urmeze decizia noastră vineri”, a explicat el.Potrivit lui Ceban, PSRM a avut încă de la început o abordare pragmatică, echilibrată și cît se poate de corectă atît față de alegători, cît și față de celelalte partide parlamentare.„Noi nu am învinuit pe nimeni în această perioadă, nu am isterizat, nu am adus acuzații sterile și nefondate, dar am încercat să găsim o soluție echitabilă”.