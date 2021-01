PSRM îi cere Maiei Sandu să înainteze un candidat la funcția de prim-ministru

PSRM cere în mod categoric președintelui Maia Sandu să desemneze un candidat la funcția de premier pînă pe 1 februarie curent. Declarația a fost făcută de liderul PSRM, Igor Dodon, astăzi în urma ședinței executivului politic al formațiunii, in cadrul căreia a fost discutată situația politică, notează Noi.md.

Potrivit lui Dodon, țara a intrat într-un blocaj constituțional cauzat de inacțiunile și iresponsabilitatea președintelui țării.

"Aveți timp 2 săptămîni, apucați-vă de lucru! Să nu spuneți că nu v-am preîntîmpînat", a menționat Dodon.

Totodată, el a anunțat că deputații PSRM vor depune mîine două sesizări la Curtea Constituțională privind stabilirea termenului maxim pus la dispoziția președintelui pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Cea de-a doua sesizare se referăr la precizarea sancțiunilor aplicate președintelui țării, în cazul refuzului acestuia de a înainta un candidat la funcția de premier.

„Maia Sandu deja încalcă Constituția și hotărîrile Curții Constituționale, care spun că după consultarea cu fracțiunile parlamentare, președintele este obligat să înaintaze candidatul la funcția de premier”, a explicat Dodon.

"Cîteva luni în urmă vorbeam despre cel mai prost scenariu - un blocaj total al activității instituțiilor de stat, ceee ce avem la această etapă. Am intrat în acest an într-o incertitudine totală cauzată în mare parte de inacțiunile și încălcarea Constituției de către actualul președinte, are frică să-și asume responsabilitatea și face show-uri. Încearcă să-și acopere inacțiunile prin agenda politică externă, care în mare parte este fără rezultate", a declarat Igor Dodon.

Potrivit lui, a plecat în istorie acea perioadă cînd exista o conlucrare eficientă între președinte, premier și spicher, ceea ce va aduce efecte negative pentru țară.