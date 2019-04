PSRM este gata să înceapă negocierile cu alte formațiuni dar anunță unele condiții (VIDEO)

PSRM este gata să înceapă discuțiile privind crearea unei majorități parlamentare, cu condiția ca să accepte adoptarea în mod prioritar a unui șir de proiecte de legi pe care le propune formațiunea.

Anularea legii care pune pe umerii cetățenilor țării responsabilitatea pentru recuperarea miliardului furat, dar și crearea comisiei pentru anchetă parlamentară privind investigarea fraudei bancare și tragerea la răspundere a celor vinovați. Politica socială pro activă prin adoptarea legislației de indexarea pensiilor de două ori pe an, de instituire a capitalului matern ca suport esențial pentru familiile din RM. Politica echilibrată în domeniul relațiilor interetnice – anularea legii cu privire la completarea codului audiovizualului privind așa numita combatere a propagandei; adoptarea în redacție nouă a legii privind funcționarea limbilor pe teritoriul RM; adoptarea pachetului de legi cu privire la statului Autonomiei Găgăuze;

Despre aceasta a anunțat în cadrul unei conferințe de presă conducerea PSRM după ședința comună a Comitetului Executiv Politic al Partidului Socialiștilor din RM și fracțiunea parlamentară a PSRM, transmite Noi.md“PSRM este gată să formeze o majoritate parlamentară pe deplin funcțională, un Guvern și program de guvernare susținut de această majoritate. PSRM nu consideră posibil susținerea unui Guvern minoritar din mai multe considerente. În primul rînd cele de ordin politic, funcțional dar și operațional. Amintim, că pe parcursul ultimilor săptămîni, PSRM care a obținut cele mai multe mandate în Parlament și-a manifestat interesul depășirii crizei politice, formării majorității parlamentare și creării structurilor puterii de stat. Sîntem în continuare convinși că cea mai bună soluție este deblocarea activității parlamentului și neadmiterea alegerilor anticipate. Accentuăm faptul că PSRM în timpul acestor discuții va ține cont de opinia celor peste 440 de mii de alegători care și-au exprimat votul în susținerea PSRM” a spus Ion Ceban, care a citit în cadrul conferinței de presă declarația adoptată în cadrul ședinței de astăzi.Inițiativele legislative se referă la anularea legii care pune pe umerii cetățenilor întoarcerea miliardului furat, dar și crearea unei comisii care va investiga furtul miliardului, acordarea limbii ruse statut de limbă interetnică pe teritoriul Moldovei, votarea pentru acordarea împuternicirilor președintelui țării ș.a“Reiterăm faptul că vom începe discuțiile pornind de la cîteva principii pe care le vom pune la baza oricărei colaborări politice și anume – garantarea statalității, neutralității RM prin neaderarea la NATO sau alt bloc comunitar și reintegrarea țării; politica externă echilibrată –respectarea dreptului fiecărui cetățean al RM indiferent de naționalitate și apartenență etnică; dezvoltarea economic și crarea a noi locuri de muncă; echitate socială și protecția valorilor noastre tradiționale. În acest context, am decis că propunem Consiliului Republica al partidului care va avea loc pe data de 12 aprilie 2019 următoarele trei blocuri de subiecte pentru formarea majorității parlamentare și participarea în guvernare a PSRM.–Pachetul de legi pentru adoptare în mod prioritar.Luînd în considerație faptul că PSRM are elaborate aproape 300 de inițiative legislative, am elaborate un set de legi care urmează a fi puse la baza colaborării politice și anume

Blocul II – Consolidarea Instituțiilor Statului.

În acest context propunem să se revină la împuternicirile președintelui RM și anume în ceea ce ține revenirea SIS în subordinea administrației prezidențiale.

Blocul III- Partajarea responsabilităților în actul de Guvernare.

PSRM fiind partidul care a obținut cel mai are număr de mandate crede just ca funcția de președinte al Parlamentului să-i revină anume PSRM-ului . Pentru această funcție partidul o va înainte pe d-na Zinaida Grecianîi – președinte al PSRM . Totodată, în cadrul următorului Guvern PSRM insistă să-i revină domeniile politicii externe și apărării, inclusiv aceste ministere de resort, în primul rînd pentru ai permite președintelui țării să exercite atribuțiile funcționale așa cum prevede Constituția RM.