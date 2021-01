PSRM a început deja discuțiile cu privire la dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate cu toate fracțiunile și grupurile parlamentare. Despre aceasta a anunțat, la NTV Moldova, președintele PSRM, Igor Dodon.

Președintele socialiștilor a declarat că deputații Corneliu Furculiță și Vlad Batrîncea i-au sunat pe toți liderii fracțiunilor și grupurilor parlamentare, iar răspunsurile și reacțiile au fost diferite.

”Unii și-au luat o pauză pentru a discuta în cadrul ședințelor interne de partid, unii vor veni cu inițiativele sale, unii s-au întâlnit și au discutat. Deocamdată, nu este nimic, au fost discuții, contacte, cineva spune că trebuie să fie votat un Guvern, alții zic haideți să stabilim doar foaia de parcurs, democrații spun că nu vor să fie discuții între două partide, ci cu mai multe partide. Acum așa au loc aceste discuții. Noi, socialiștii, am întreprins acest pas, am propus, am spus că suntem gata și Parlamentul trebuie dizolvat și organizate alegeri anticipate”, a declarat Dodon.

Președintele PSRM a amintit că potrivit Constituției anticipatele pot fi declanșate doar dacă nu este ales un nou Guvern sau nu sunt votate legi în parlament timp de trei luni. Anterior, Igor Ddodon a declarat că PSRM nu susține ideea inactivității Parlamentului în condițiile crizei pandemice și economice.