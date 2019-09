Primul mesaj al ministrei Nicolaescu-Onofrei cu ocazia începerii noului an de studii

Liliana Nicolaescu-Onofrei a transmis primul său mesaj către elevi și studenți, în calitate de ministru al Educației, Cercetării și Culturii, cu ocazia începerii noului an de studii.

„Sincere felicitări cu ocazia începutului unui nou an școlar!



Sincere felicitări tuturor: elevilor, studenților, părinților, profesorilor, managerilor, tuturor angajaților din sectorul educațional și tuturor celor îndrăgostiți de educație.



Fiecare dintre dumneavoastră vine cu multe emoții în pragul școlii, cu multe griji, dar și cu multe așteptări: ce vom face în anul acesta? Cum vom face? Ce va fi nou? Ce se va cere de la noi?



Răspunsul la aceste întrebări are nevoie de o precondiție: acceptarea de către fiecare dintre noi a propriei responsabilități pentru ceea ce înseamnă succes în educație. A se citi și mai departe: succes în viața personală, socială, profesională.



Împreună, sîntem responsabili să creăm condiții pentru libertatea de creație în școală, să oferim mai multă putere de decizie instituțiilor și comunităților educaționale, să ne îngrijim de un mediu sigur de activitate pentru profesori și un mediu sigur și motivant de învățare pentru elevi, să sprijinim inovațiile și modernizarea proceselor și conținuturilor în învățămînt și, nu în ultimul rînd, să asigurăm în mod obligatoriu transparența și corectitudinea cheltuirii banului public în sistemul educațional.



În egală măsură, sîntem responsabili pentru a-i ajuta pe tinerii noștri să devină oameni de CARACTER. Oameni integri, oameni puternici, care să nu poată fi manipulați și intimidați, care să știe să ia decizii informate, care să știe să-și apere drepturile, să fie cetățeni activi și implicați. Educația pentru caracter trebuie să fie prioritatea noastră, a tuturor.



Vă dorim un an cît mai bun. Fie că sînteți elevi ori studenți, fie că sînteți părinți, profesori sau manageri școlari, oriunde ați învăța, oriunde ați activa, fie ca respectul reciproc, comunicarea eficientă, curiozitatea, perseverența, toleranța pentru diversitatea lumii și intoleranța față de nedreptate să facă parte din viața dumneavoastră. Mult curaj și multă încredere în forțele proprii!”, semnat de Liliana Nicolaescu-Onofrei.