Președintele RM: Întîlnirea dintre Sandu și Rothschild poate fi considerată o trădare de patrie

Potrivit președintelui Moldovei, Igor Dodon, întîlnirea Maiei Sandu cu Nat Rothschild ridică multe întrebări, relatează Noi.md cu referire la point.md.

Despre acest lucru el a afirmat în cadrul emisiunii „Politica” cu Natalia Morari ” de la TV8."În fața oamenilor eu sînt curat. Nu am de ce să mă tem, am făcut în așa mod ca Plahotniuc să părăsească țara. Altora care vorbesc acum despre trădare de Patrie, aceeași Maia Sandu, vreau să le pun o simplă întrebare despre întîlnirea cu Rothschild care a avut loc după ce a apărut decizia Consiliului de Securitate, să luăm aeroportul de la Șor.Întîlnirea Maiei Sandu, împreună cu ministrul Economiei, cu Rothschild, după care acesta a declarat că s-a înțeles cu premierul moldovean să cumpere aeroportul de la Șor, este o trădare a intereselor țării sau nu? Cred că trebuie să studiem toate detaliile acestei înîlniri. Aeroportul trebuie reîntors statului cît mai curînd posibil", a spus Dodon.Reamintim că în luna august a acestui an, ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brînzan, a recunoscut că el, precum și primul ministru Sandu, s-au întîlnit cu reprezentanții noului proprietar al aeroportului Chișinău pînă la tranzacție. Potrivit lui Brînzan, ei s-au întîlnit nu pentru negocieri contractuale, ci din „politețe”. Mai tîrziu Rothschild a declarat că NR Investments a cumpărat 95% din acțiunile Avia Invest.