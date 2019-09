Președintele Bulgariei va vizita Moldova, la invitația lui Igor Dodon

Aflat în vizită oficială la New York unde participă la lucrările Adunării Generale a ONU, președintele Igor Dodon a avut o întrevedere bilaterală cu președintele Republicii Bulgaria, Rumen Radev, notează Noi.md.

Șeful statului a aprecizat drept foarte bune relațiile de colaborare stabilite între Moldova și Bulgaria."Am remarcat rolul deosebit al comunității bulgare în dezvoltarea parteneriatului dintre Moldova și Bulgaria, menționînd că în țara noastră locuiesc circa 52 de mii de bulgari, preponderent în raionul Taraclia . În context am adus mulțumiri conducerii Bulgariei pentru asistența acordată țării noastre în domeniul cultural, umanitar și cel al infrastructurii, în special în raionul Taraclia.Referindu-mă la cooperarea comercial-economică am remarcat activitatea în Republica Moldova a celor circa 200 de companii cu capital bulgar, cu investiții de peste 50 de milioane de lei. Totodată, am fost unanimi în opinia privind necesitatea impulsionării colaborării pe segmentul dat", a declarat Dodon.La finalul întrevederii, cei doi demnitari au convenit asupra organizării unei vizite oficiale a lui Rumen Radev în Republica Moldova, în primăvara anului viitor.