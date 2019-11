Precizarea lui Hogan, întrebat dacă Plahotniuc se află la Miami

Ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, Dereck J. Hogan, spune că nu știe dacă fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, se află la Miami, așa cum se vehiculează în spațiul public.

„Personal, nu știu unde se află. Poate fi acolo, dar nu am o confirmare a acestei informații”, a declarat diplomatul în cadrul emisiunii „Piatnița s Anatoliem Golea” de la postul RTR Moldova, transmite Noi.md cu referire la Agora.md. Întrebat dacă SUA i-ar fi promis garanții de securitate lui Vlad Plahotniuc înainte de cedarea guvernării PDM, ambasadorul a menționat:„Niciun fel de garanții nu au fost propuse, nu lucrăm în așa mod. Noi doar ne-am expus poziția, că susținem opoziția guvernării și că, dacă va fi nevoie, vom anunța public acest lucru. După ce el a părăsit țara, nu am avut niciun contact, nu am mai vorbit cu el după acest moment”.Dereck J. Hogan a precizat că nu știe unde se află Vlad Plahotniuc și nici dacă ar fi solicitat azil politic.Oficialul a mai declarat că, pînă în prezent, autoritățile de la Chișinău nu au înaintat Statelor Unite o cerere oficială de extrădare a fostului președinte PDM.