Popovici: Mai puține călătorii și mai multă muncă

Mai multă disciplină în rîndul angajaților Ministerului Educației, asta își dorește să vadă noului ministru de profil, Corneliu Popovici, notează Noi.md.

Demnitarul a relatat că în prima sa zi la minister a constatat cu indignare că foarte mulți angajați lipsesc nemotivat de la serviciu. Totodată, majoritatea secretarilor de stat se aflau în deplasări de serviciu, a căror agendă nu era clară.„În ziua cînd am venit la minister după învestire, am cerut o întîlnire cu toți angajații și am constatat la această întîlnire că foarte mulți sînt în concediu, unii nu erau la locul de muncă. Cît privește secretarii de stat, din cei patru unul era în Kenya, altul în Cipru, al treilea era în Sankt Petersburg și urma să ajungă la Paris”, a relatat Popovici într-un interviu pentru Sputnik Moldova.El a precizat că foștii secretari de stat și-au dat demisia, după mai multe discuții, iar asemenea situații nu vor mai fi admise pe viitor.„Uimitor că se afla în Kenya un secretar, cam departe de noi această țară. Chestia nu e doar în cheltuielile suportate, dar în problemele cu care se confruntă fiecare domeniu, respectiv acestea trebuie să fie soluționate inclusiv de secretarii de stat, care trebuie să lucreze. Mai puține călătorii! Acum va fi mai multă disciplină în activitatea ministerului”, a adăugat el.