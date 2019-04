Popovici: Anii 1917 - 1918 ne demonstrează că moldovenii au memorie statală Politică 1 aprilie 2019, 14:50

„Dacă nu vom putea fi stăpîni la noi acasă, atunci acest pămînt nu va rămîne fără stăpîn, aceasta este lecția ce trebuie însușită în urma evenimentelor din 1918”.

Declarația aparține consilierului președintelui în domeniul Educației, Corneliu Popovici, făcută în cadrul unei dezbateri televizate privind semnificația zilei de 27 martie 1918, ziua în care Sfatul Țării a votat "unirea Basarabiei cu România".

„După revoluția din Rusia a început un haos. Ca urmare, în acest vacuum de putere s-a produs această intervenție a Armatei române, care a început în ianuarie 1918, sub pretextul de a-și proteja anumite depozite care se aflau în aceste regiuni. Dar, în acest vacuum de putere, cînd Sfatul țării nu putea să controleze situația, s-a produs un proces de anexare teritorială și de lichidare a Republicii Democratice Moldovenești. Votarea în Sfatul țării s-a produs în condiții specifice, cînd Chișinăul era ocupat de Armata română, clădirea era înconjurată de armată, în interior erau soldați. În acest condiții, sub baioneta unei armate străine, cei din Sfatul țării au fost nevoiți să ia o singură decizie și au votat condiționat”, a relatat Popovici.

”Sînt cîteva învățăminte care trebuie deduse din acele evenimente istorice”, spune consilierul.

„Trebuie sa ținem cont de două lucruri: anul 1917 - 1918 este un an care demonstrează că moldovenii au această memorie statală, chiar dacă în 1812 – 1859 și-au pierdut statul. O altă învățătură pentru noi este că, dacă nu vom consolida statul, nu vom putea fi stăpîni la noi acasă, atunci acest pămînt nu va rămîne fără stăpîn”, a adăugat el.

Totodată, oficialul a remarcat că denumirea de Basarabia este una colonială, o noțiune de import, care nu are nimic comun cu poporul moldovenesc.