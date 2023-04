Popescu: Vitalitatea economică a Chinei este impresionantă. Interviu pentru Agenția Xinhua

Vitalitatea economică a Chinei în ultimele decenii este impresionantă, a declarat, într-un interviu acordat recent Xinhua, viceprim-ministru al Republicii Moldova, Nicu Popescu, exprimîndu-și totodată speranța de a dezvolta și de a aprofunda în continuare cooperarea economică și comercială bilaterală și de a primi mai mulți turiști chinezi în vizită în țară.

„Am fost de mai multe ori în China, cumulativ am petrecut cîteva săptămîni din viața mea în China ... am niște amintiri fantastice de la China, am vizitat mai multe locuri și am acoperit o bună parte din centrul si sud-estul Chinei”, a spus Popescu, care este, de asemenea, ministru al afacerilor externe și al integrării europene, notează ipn.



Potrivit oficialului, China este o țară imensă, cu cultură imensă, cu spectru de experiențe culturale, istorice și geografice imense, desigur China poate să fie descoperită la nesfîrșit. „Vreau să mai am ocazia să mă duc pentru cîteva săptămîni să explorez pe acele părți ale Chinei pe care nu am reușit să le vizitez”, a adăugat el.



„De fiecare dată cînd mergeam în China, vedeam peisaje complet transformate ... Am văzut, am simțit și am testat infrastructura avansată a Chinei”, a afirmat șeful diplomației moldovene, menționînd în mod special calea ferată de mare viteză, autostrăzile și aeroporturile regionale și subliniind că dezvoltarea Chinei în noile tehnologii, telecomunicații și tehnologia informației este remarcabilă.



El a susținut că Moldova și China au menținut „relații excelente” și „am avut un dialog foarte bun și foarte pozitiv cu China, inclusiv prin prisma sprijinului reciproc pentru integritatea teritorială a țărilor noastre”. În ultimele decenii, dinamica economică impresionantă a Chinei și consolidarea continuă a poziției Chinei în economia mondială sînt resimțite evident și în Republica Moldova, în dezvoltarea relațiilor economice și comerciale bilaterale.



„China este unul dintre cei mai importanți parteneri economici ai Moldova”, a subliniat el, adăugînd că țara sa importă diverse produse din China, de la bunuri de consum la echipamente de telecomunicații și exportă aproximativ 9 milioane de sticle de vin în China în fiecare an.



„Vinul este unul dintre cele mai importante produse de export pentru Moldova și o parte importantă a identității noastre naționale”, este foarte important pentru Moldova că China importă cantități mari de vin moldovenesc, a subliniat el.



Republica Moldova este renumită și prin exporturile agricole, prin fructe, legume, cereale, a precizat demnitarul, adăugînd că cele două țări ar putea să aprofundeze cooperarea în acest sens.



Referindu-se la cooperarea economică bilaterală, Popescu a arătat că Moldova se angajează să îmbunătățească puternic infrastructura de transport și să promoveze activ dezvoltarea noilor surse de energie regenerabilă, deci, cele fotovoltaice, eoliene, și speră să consolideze cooperarea cu China în aceste domenii.



El a subliniat în mod specific că, prin construirea celui mai mare parc fotovoltaic din Moldova, în raionul Criuleni, China are o prezență foarte importantă pe piața energetică a Moldovei.



Popescu a susținut că Moldova este o platformă bună pentru investitori, deoarece are deja cîteva zone de liber schimb cu Uniunea Europeană (UE) și alte țări vecine. Prin urmare, produsele din Moldova intră mai ușor pe multe piețe europene. Totodată, mai multe zone economice libere au fost înființate în țară, atrăgînd mulți investitori în domeniul IT și domeniul industrial, de producere a automobilelor.



„Cred că Moldova și China pot dezvolta multe proiecte comune, pot produce anumite lucruri împreună pe care să le putem exporta împreuna pe piețele regionale”, a arătat el.



Potrivit lui, la această etapă, Moldova este angajată în procesul de aderare la UE, iar apartenența la familia europeană este de o importanță fundamentală. „Aderarea la UE va aduce prosperitatea țării noastre ... ne va permite să consolidăm inclusiv relația noastră cu China”.



Popescu a spus că schimburile turistice, educaționale și culturale sînt, de asemenea, aspecte extrem de importante ale dezvoltării relațiilor bilaterale.



„Cu foarte mult drag îi invităm pe toți prietenii noștri din China să viziteze Moldova, să descopere Moldova ... avem o rețea foarte bună de agroturism, de vinării”, a spus el.