Popescu a înmînat la Bruxelles raportul cu realizările R.Moldova în domeniul integrării europene

Nicu Popescu a înmînat directorului general al Direcției Generale Vecinătate și Negocieri de Extindere a UE, dosarul în care sînt listate contribuțiile Republicii Moldova pentru Raportul de Extindere al UE pentru 2023.

În cadrul dosarului, instituțiile de stat au prezentat progresele și reformele înregistrate de țara noastră în ultimul an.

„Acesta este un moment istoric și un prim exercițiu de acest gen pentru țara noastră, un exercițiu în care sute de angajați ai instituțiilor de stat au prezentat progresele și reformele din ultimul an. În acest sens, am avut o discuție productivă despre progresele substanțiale ale Republicii Moldova în implementarea celor nouă recomandări ale Comisiei Europene. Cu această ocazie, am reiterat angajamentul nostru de a continua implementarea agendei de reforme, astfel încît negocierile de aderare să poată fi inițiate într-un termen cât mai restrîns, ” – a declarat ministrul Nicu Popescu, la Bruxelles.

Oficialii au mai discutat despre organizarea Summitului Comunității Politice Europene, care va avea loc la Chișinău.