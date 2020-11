Politicienii își doresc alegeri anticipate, dar în condiții avantajoase care nu există

Republica Moldova are nevoie de alegeri parlamentare anticipate, însă acest lucru nu se va întîmpla atîta timp cît dizolvarea Parlamentului nu este convenabilă pentru actorii mari ai politicii moldovenești.

În același timp, în cazul unor alegeri anticipate, partidul condus de către Renato Usatîi, ar avea de cîștigat cel mai mult. Opiniile aparțin analistului politic Cornel Ciurea, jurnalistului Dumitru Ciorici și expertulului Watchdog.md, Valeriu Paşa, notează IPN.



„Sigur că din perspectiva societății civile, Parlamentul trebuie să fie schimbat, despre aceasta au vorbit și politicienii, dar ca politolog înțeleg că au fost pornite tot felul de jocuri. Actorii vor recurge la strategii pentru a-i fenta pe ceilalți. Alegerile anticipate vor fi organizate atunci cînd le va conveni actorilor mari importanți și vor găsi aliați pentru a rezolva aceasta problemă”, a declarat politologul Cornel Ciurea în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la postul de televiziune TV8



Jurnalistul Dumitru Ciorici este de părerea că alegerile anticipate sînt necesare, dar ar putea să nu rezolve prea multe probleme.



„Este o chestiune discutabilă cine este favorizat în acest moment. Evident, acest Parlament trebuie să plece, trebuie să vină un Parlament nou, doar că într-un Parlament nou, sondajele arată că situația nu va fi mai simplă, va rămîne la fel de complicată”, a adăugat Dumitru Ciorici.



Și expertul Watchdog.md, Valeriu Paşa, consideră că Republica Moldova are nevoie în prezent de alegeri anticipate pentru că actualul legislativ este unul nereprezentativ, discreditat și disfuncțional.



„El poate să funcționeze, să aibă o majoritate doar pentru a se unii contrar intereselor cetățenilor Republicii Moldova, adică în numele schemelor, evitării răspunderii penale și chestiuni de genul acesta. Cine nu are nevoie de alegeri anticipate cel mai tare, este Vladimir Plahotniuc, care își permite să controleze în continuare și să influențeze cel puțin 30 de deputați în Parlamentul Republicii Moldova”, a menționat Valeriu Paşa.



În concluzie, Cornel Ciurea afirmă că în pofida faptului că actorii politici susțin că își doresc alegeri anticipate, acest lucru nu corespunde realității. „Alegeri anticipate nu prea vrea nimeni. Ei și-ar dori alegeri anticipate, dar în condiții avantajoase pentru dînșii, or, aceste condiții încă nu există. Socialiștii sînt într-o situație de inferioritate. Maia Sandu nu mai are cum să crească electoral foarte mult, ea va crește, dar nu în măsura în care să dețină majoritatea în Parlament”.