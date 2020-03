PDM a cerut patru ministere: Diacov confirmă că au loc discuții

Partidul Democrat (PDM) este aproape de a-și da acordul pentru formarea unei coaliții de guvernare cu Partidul Socialiștilor (PSRM) astfel că, în ultimele zile, au loc discuții între cele două formațiuni, pentru o reconfigurare guvernamentală.

După ce deputatul ACUM, Vasile Năstase, a declarat că plata cerută de către democrați pentru formarea alianței de guvernare cu socialiștii este conducerea a patru ministere, două agenții și două companii de stat, contactat de ZdG, deputatul PDM, Dumitru Diacov, a confirmat că au loc discuții despre participarea democraților la actul guvernării și condițiile în care ar putea să se întîmple acest lucru.

„ Există discuții despre ce să facem și cum să facem mai departe, pentru că rupturile și presiunile care se întîmplă te împing să faci ceva. Nu întîmplător ei s-au deplasat pe dreapta ca să ne împingă pe noi spre stînga.

PDM cum a fost așa și a rămas, dar problema e că noi trebuie să luam o decizie cu privire la ce o să facem: rămînem în formatul acesta, intrăm mai activ în cooperarea guvernamentală sau în genere ne dăm la o parte și lăsăm să facă ce vor aceștia.

Noi, cred că, astăzi, mîine o să luam decizia finală. Noi umblăm prin raioane, discutăm, avem păreri diferite. Unii spun că trebuie să intrăm la guvernare, alții spun că trebuie să lăsăm așa. O să decidem în curînd”, a spus el.

Diacov spune că în cadrul discuțiilor PDM ar fi discutat despre eventuale domenii în care „democrații ar avea un cuvînt de spus”.

„Noi singuri discutăm ce am cere noi ca să garantăm realizarea programului nostru de guvernare, viziunea noastră asupra cum trebuie să arate R. Moldova pe viitor, cu participarea noastră la guvernare și care este scopul participării, pentru că, sigur că noi nu avem toate pîrghiile să schimbăm lucrurile, dar sînt cîteva sectoare cum ar fi politica externă, relațiile cu Bruxeless-ul. Sigur că noi am avea un cuvînt de spus și am fi un garant, într-un fel, a păstrării echilibrului și relațiilor bune cu instituțiile europene și îndeplinirea angajamentelor noastre. sîntem în discuții.

Azi, mîine o să convocăm ședința cu colegii din teritoriu și o să avem o discuție și o să luam decizia finală. Noi nu vrem să luam decizii așa cum se luau înainte, două persoane se așezau și decideau. Vrem ca decizia să aparțină întregului partid”, a declarat Dumitru Diacov.

Actualul Guvern condus de Ion Chicu a fost învestit joi, 14 noiembrie, cu votul a 62 de deputați socialiști și democrați. Noul cabinet de miniștri a primit încrederea Parlamentului la doar cîteva ore după ce președintele Igor Dodon l-a înaintat pe consilierul său în funcția de prim-ministru.