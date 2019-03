Pavel Filip a pregătit un cadou viitorului prim-ministru al Moldovei

Premierul Pavel Filip este mulțumit de munca prestată de echipa Guvernului în ultimii trei ani și speră că viitorul Executiv va continua să dezvolte R. Moldova.

„Obiectivele care ni le-am propus, în mare măsură, au fost atinse. Desigur, întotdeauna este loc pentru mai bine şi, desigur, patru ani este mai bine decît trei ani de zile. Dar cu certitudine pot să vă spun că lăsăm în urmă un fundament deja construit, pe care următoarele Guverne trebuie să meargă şi să dezvolte R. Moldova”, a declarat Filip într-un interviu pentru Prime TV. Pavel Filip a menționat că-i va lăsa viitorului premier, indiferent cine va fi, o reproducere a tabloului „Căderea lui Icar”.„Acest tablou l-am văzut prima dată la Bruxelles, cînd am întreprins prima mea vizită în calitate de premier. Am avut posibilitatea să vizitez Muzeul Regal de Arte. Acolo se află această pictură a unui pictor olandez, Breghel - „Căderea lui Icar”. Cunoașteţi cu toţii această legendă, dar această pictură are un subtext foarte filozofic, pentru că veţi vedea, la prima vedere, nu înțelegi unde este Icar pe această pictură, deoarece este deja căzut în apă. Se vede doar un picior şi mesajul filozofic este, de fapt, lucrurile continuă şi fără Icar. După ce a căzut, fiecare îşi caută de treaba lui. M-a impresionat această pictură, am comandat o replică atunci pe care am pus-o în birou şi eu cred că ar trebui să o păstreze toţi prim-miniștrii”.