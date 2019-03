Pascaru: E timpul ca partidele să iasă din tranșee și să găsească un consens (VIDEO)

Mișcarea Națională „Voievod” cheamă partidele care au ajuns în Parlament să înceapă tratativele pentru a ajunge la un consens în ceea ce privește guvernarea țării.

Declarația a fost făcută de liderul mișcării, Nicolae Pascaru , într-un interviu pentru Noi.md.Activistul a remarcat că indiferent de neînțelegerile existente, cele patru formațiuni mandatate de cetățeni să le reprezinte interesele în Legislativ, trebuie să găsească o formulă de conlucrare. „Chemăm clasa politică la dialog, la înțelepciune. Anume aceste săptămîni vor decide soarta țării pentru următorii patru ani. Oamenii au trimis politicienii în Parlament cu un singur scop – să schimbe situația degradantă din R. Moldova. Clasa politică trebuie să iasă din tranșeele în care a luptat pînă acum și să construiască acest dialog”.În opinia lui Pascaru, este important ca negocierile să fie transparente, iar societatea civilă să monitorizeze îndeaproape acest proces. El a subliniat că implicarea ONG-urilor la această etapă de discuții este vitală pentru responsabilizarea politicienilor.„Avem nevoie de transparență, pentru că nu vrem să ne trezim dimineața și această coaliție să fie deja formată, așa cum s-a făcut anterior transferul de deputați de la comuniști. Ar fi bine ca politicul să fie cinstit și să nu recurgă la mașinații politice”.Totodată, activistul a criticat comportamentul unor actori politici care au refuzat în mod nejustificat dialogul.”Nu înțeleg orgoliul acelor politicieni care nu încearcă măcar să poarte discuții și se aruncă pe baricade. Am în vedere blocul ACUM, pentru ei și aflarea în opoziție este periculoasă. Ar fi bine să se gîndească ce fac mai departe, patru ani e mult. Nu este atît de puternic acest bloc, să nu se trezească peste noapte că rămîn fără deputați. Noi am văzut multe semnale că unii își doresc să conlucreze cu partidul de guvernare”, a opinat Pascaru.Liderul Mișcării Naționale „Voievod” s-a pronunțat pentru instaurarea unui guvern tehnocrat și transparent.„Următorii patru ani vor fi anii în care va trebui să recuperăm tot ce am pierdut din 2009 încoace, tot ce au distrus alianțele 1, 2 și 3. Ar fi bine ca socialiștii să fie la guvernare, ei nu au mai fost la putere, au o echipă de tehnocrați și pot începe de la o foaie curată,”, a conchis Nicolae Pascaru.