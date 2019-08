Ostalep: Popescu face declarații iresponsabile în numele întregii țări

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene a Moldovei, Nicu Popescu, care nu reprezintă niciun partid din Guvern, care ar fi obţinut o majoritate în Parlament, face constant declarații absolut iresponsabile în numele întregii țări, iar ceea ce se întîmplă astăzi în Guvern este o copiere a perioadei idioate a altei alianțe.

Această opinie a fost exprimată de directorul Institutului de Studii Diplomatice, Politice și Probleme de Securitate, fostul ministru adjunct al Afacerilor Externe, Valeriu Ostalep , relatează Noi.md.Așa că a comentat el publicarea unui interviu cu Nicu Popescu , în care acesta din urmă a spus, printre altele, că Uniunea Eurasiatică nu este un obiectiv de politică externă.„Acest om nu locuiește în Moldova. El nu va trăi aici. Această persoană este fost consilier al lui Filat. Nimeni nu l-a ales și nu reprezintă niciun partid care să aibă majoritate în Parlament. El mereu umblă cu tot felul de trăsnăi iresponsabil - dar în ce calitate? Cine l-a autorizat să facă astfel de declarații în numele întregii țări? Văd că toată lumea se joacă din nou de-a guvernarea, pentru ca mai tîrziu să poată behăi că „nu am spus aşa ceva” și nu am fost responsabil pentru asta?Tot ceea ce se întîmplă astăzi este o copiere a perioadei idioate a unei alte alianțe – totul s-a încheiat foarte trist pentru noi toți. Și nu înțeleg cu adevărat de ce ar trebui să privim din nou „povestea de succes” și „alianţa de beton”! Nimeni nu poartă nici o responsabilitate, nimic nu funcționează, nimeni nu așteaptă, toată lumea așteaptă ceva, ambasada americană este secţia „Resurse umane”. Și îmi imaginez vag sensul votării din nou pentru cineva dintre cei care sînt astăzi în Parlament. Mi se pare că AIE-4 nu percepe destul de bine realitatea. Și face acest lucru pe contul nostru. P.S. Citiți din nou titlul (cel puțin) al articolului. Ei şi! Am votat cu toții pentru alianța occidentală?”, a scris Valeriu Ostalep pe pagina sa de pe rețeaua de socializare.