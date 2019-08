Ostalep: politicienii noștri trebuie să meargă nu la Bruxelles, ci în satele Moldovei

Politicienii moldoveni ar putea conveni privitor la prioritățile de dezvoltare ale țării într-o jumătate de oră dacă ar renunța la pretenții reciproce, la careva lucruri secundare și s-ar apuca de rezolvarea unor probleme concrete ale Moldovei, a declarat directorul Institutului de Studii Diplomatice, Politice și Securitate, fostul ministru adjunct al afacerilor externe și integrării europene al ţării, Valeriu Ostalep.

Populația republicii este interesată de lucruri concrete, legate de economie, locuri de muncă, de numărul acestora și de posibilitățile de a crea altele noi, a spus Ostalep într-un interviu acordat studioului de radio Sputnik Moldova.Plus la aceasta, politicienii moldoveni ar trebui să înceteze a urma în mod necondiționat orice sfaturi ale oficialilor occidentali.„Ce legătură are ambasadorul american cu politica internă a Moldovei? El nu are dreptul nici să comenteze, nici să dea sfaturi şi, în genere, nu are dreptul să intervină în nicio manieră. Iar politicienii noștri au organizat o competiție de selfie, care va face mai multe poze cu el”, a spus Ostalep.În plus, consideră expertul, politicienii moldoveni nu vizitează deseori satele moldovenești și nu își imaginează care sînt nevoile reale ale oamenilor în raioanele Moldovei.„Ne-am dori să-i vedem mai puțin la televizor, la București și la Bruxelles. Vrem să-i vedem în sate, astfel încît să audă de la oameni despre nevoile acestor oameni. Și atunci ei vor retrage nu trupe, ci se vor retrage pe ei înşişi din Guvern, pentru că vor înțelege că nu prea corespund acestor poziții”, a spus Ostalep.În plus, interesele politicienilor occidentali nu reflectă nevoile populației Moldovei, nu țin cont de interesele poporului nostru. Este puțin probabil ca cei la Berlin și Bruxelles să bănuiască despre ceea ce își doresc oamenii noștri.„Dezvoltarea statului și a economiei noastre moldovenești nu înseamnă să iei din nou împrumuturi, urmînd instrucțiunile FMI, să faci jocuri geopolitice. Pentru a reuşi în această privinţă, trebuie să iei mai rar dejunul cu ambasadorii occidentali și să vizitezi mai des satele moldovenești. Atunci programul de acțiuni va fi clar pentru toată lumea și va fi mai puțină geopolitică și mai mult concretism”, a concluzionat Ostalep.