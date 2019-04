Opinii împărțite în cazul unei posibile coaliții dintre ACUM și PSRM

Partidul Socialiștilor și blocul politic ACUM au rezerve în ceea ce privește formarea unei eventuale coaliții de guvernare.

Dacă formațiunile ar fi vrut cu adevărat să ajungă la un consens privind viitoarea coaliție, nu ar fi înaintat condiții pe care știu sigur că partea opusă nu le va accepta. Opiniile au fost exprimate în cadrul emisiunii „Glavnîi vopros” de la postul de televiziune NTV Moldova, transmite IPN Fostul vicepremier Alexandru Muravschi spune că dacă părțile își doresc cu adevărat să existe o colaborare, atunci se găsesc două-trei probleme care trebuie să fie rezolvate. În opinia lui, actualmente nu are niciun sens să fie discutate niciuna dintre legi, pentru acestea există comisiile parlamentare. Alexandru Muravschi spune că din moment ce blocul ACUM a anunțat că va discuta doar pachetul de proiecte propus și nimic altceva acest lucru îi respinge pe socialiști. Iar dacă PSRM ar fi vrut cu adevărat să înceapă procesul de negocieri, atunci ar fi propus să se așeze la masă și să discute forma unei eventuale colaborări.Juristul Pavel Midrigan este de părere că cei care nu vor dori alegeri parlamentare anticipate, vor trebui să se înțeleagă cu democrații. În opinia lui, în situația actuală Partidul Democrat arată mai bine pe fundalul discuțiilor contradictorii dintre PSRM și blocul ACUM. În plus, PDM este liniștit pentru că deține o resursă administrativă enormă, are resurse financiare suficiente și echipă.Politologul Eduard Vardanean presupune că în cazul unor alegeri parlamentare anticipate în baza aceluiași sistem mixt de vot democrații își vor păstra numărul de reprezentanți sau chiar vor avea un număr mai mare de deputați, Partidul Socialiștilor, la fel, fie își va păstra numărul de deputați, fie și-l va mări, iar blocul ACUM ar putea pierde din mandate. „Ei ar putea să piardă cel puțin 3-4 mandate doar în baza circumscripțiilor uninominale”, a menționat Ernest Vardanean.