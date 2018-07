Opinie: Societatea și liderii opoziției nu sînt gata de amplificarea protestelor

În ciuda indignării generale faţă de decizia autorităților de a anula rezultatele alegerilor din Chișinău, situația din anii 2015-2016, în toamna anului 2018, nu se va repeta, deoarece nici societatea și nici chiar liderii opoziției de dreapta nu sînt pregătiți pentru un mare val de proteste.

Această opinie a fost exprimată de către politologul Victor Josu, intervievat de Noi.md.

„Una e să încurajăm oamenii să protesteze cu sloganul «Ieşim și nu plecăm» și cu totul altceva este chemarea de a protesta din nou peste aproape două luni (pe 26 august), iar între timp să mergem la Bruxelles, pentru a înmîna cuiva o rezoluție a mitingului trecut, deși Reprezentanța Uniunii Europene se află și la Chișinău. Promisiunea de «extindere a protestului» pe întreg teritoriul țării, desigur, sună frumos, dar e puțin probabil să fie realizabilă”, a menționat Josu.

Potrivit lui, liderul Platformei „DA”, Andrei Năstase, într-adevăr se află într-o situație politică dificilă. „Lui i s-a furat victoria (cu folosirea unui reclamant fals, pe care l-au folosit fără scrupule şi a instanțelor de judecată). Putem spune că a fost umilit. Pe de o parte, el nu poate să nu-i cheme pe simpatizanții săi la protest. Pe de altă parte, e evident că nu există suficientă energie socială pentru a repeta, cel puțin, scenariul cu tabăra cu corturi pe piața principală a capitalei. De aceea, se vede nevoit să acționeze în limitele posibilului: să protesteze de dragul protestului în sine. Dar chiar și un astfel de protest, deocamdată, influențează mobilizant asupra alegătorului de dreapta, singura întrebare este dacă va fi posibilă extinderea acestui potențial de mobilizare înainte de alegerile parlamentare”, a subliniat politologul.

El a numit interesant un alt fapt – că nici chiar opoziția de dreapta nu are un punct de vedere unic pentru alegerile viitoare. „Cererea de abolire a sistemului electoral mixt a sunat deja, drept răspuns – nicio reacție. Mai mult decît atît, Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană și chiar Comisia de la Veneția s-au împăcat practic cu «mixtul». Într-o astfel de situație ar fi logic să întărim repetarea acestei cerințe prin obligația partidelor de dreapta (în special a fracțiunilor conduse de Sandu și Năstase) de a nu participa la alegeri într-un sistem mixt. Să începem să șantajăm Occidentul, care îi patronează, la fel cum conducerea PDM șantajează cu «amenințarea rusească», dar cu o motivație diferită. Însă nimic din toate acestea nu se întîmplă”, a remarcat Victor Josu.

El a atras atenția asupra unui un alt aspect, la fel, legat de alegeri. În opinia opoziției de dreapta, Comisia Electorală Centrală se află pe deplin sub controlul regimului de guvernămînt. „Iar dacă este aşa, e timpul să dăm alarma privind necesitatea de a organiza alegeri parlamentare sub control internațional complet, să solicităm crearea unei comisii internaționale speciale pentru ele etc. Dar nici la acest capitol nu se întreprinde nimic. E pur şi simplu un fel de infantilism politic. Altfel nu pot evalua astăzi acțiunile celor de dreapta”, a spus politologul.

El a evitat să facă predicții cu privire la acțiunile conducerii Partidului Democrat, pentru că nu vede necesitatea de a o face.

„De situația actuală conducerea PDM este complet satisfăcută, de ce ar trebui să schimbe ceva? Mi se pare, de asemenea, utopică ideea ambasadorului SUA în Moldova, James Pettit, despre crearea după alegerile parlamentare a unei coaliții între PDM, Platforma DA, PAS și unioniști. Iar în acest sens nu este vorba numai de aparenta incompatibilitate a lui Vladimir Plahotniuc, de exemplu, cu Sandu sau Năstase, americanii i-au convins pe alții care păreau de neînduplecat. Problema constă în faptul că pentru conducerea Partidului Democrat crearea oricărei coaliții ar însemna necesitatea de a împărți puterea, iar acest lucru ar duce în mod inevitabil la distrugerea sistemului de control creat”, a afirmat Josu.

Cu toate acestea, el a menționat că astăzi noi nu decidem prea multe în țara noastră: deja de cîțiva ani, SUA au luat Republica Moldova de la Uniunea Europeană, astfel că, probabil, dezvoltarea ulterioară a evenimentelor va depinde de modul în care va decide ”comitetul regional de la Washington”. Timpul va arăta cît de adevărat este acest punct de vedere.