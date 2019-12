Opinie: Nerespectarea Regulamentului Parlamentului a fost o regulă în ultimii ani

Nerespectarea Regulamentului Parlamentului Moldovei a fost o regulă în ultimii ani și, timp de mai mulți ani, organul suprem legislativ al țării a încălcat procedura de adoptare a legilor, ceea ce este inacceptabil.

Această opinie a fost exprimată de fostul viceprim-ministru, fost ministru al Economiei Moldovei și în prezent expert independent Alexandru Muravschi, comentînd disputa dintre parlamentarii din blocul ACUM și Partidul Socialiștilor Mihai Popșoi și Vladimir Golovotiuc privind reforma justiției, transmite Noi.md.„Din întreaga discuție, mi-a atras cel mai mult atenția un moment."Popșoi: Ieri am urmărit cum se este reformată justiția. Dimineața a fost înregistrată legea, iar deja după 15 minute, comisia a votat-o.- Golovatiuc: Să vă amintesc cum au fost adoptate legile în iulie și august? În două zile, un pachet întreg. Popșoi: Atunci am adoptat legi care au fost susținute de UE.„În aceasta constă totul. Pe parcursul anilor, organul suprem legislativ al țării, parlamentul, a încălcat procedura de adoptare a legilor. Pînă în 2010, existau excepții, dar totuși erau. Din 2010, aceasta a devenit ceva obișnuit. După 2016, și mai ales în iulie-octombrie 2019, aceasta a devenit o regulă. Iar marele liberal după spirit, domnul Popșoi, a adus o bază solidă. Cică, au adoptat legi pe care UE le-a susținut. Dar ce, sprijinul UE înseamnă că se poate scuipa nerușinos pe Legea cu privire la Regulamentul Parlamentului? Se poate adopta legi prin încălcarea gravă a procedurii de adoptare? Și cu atît mai mult de ajustat repede legile la nevoile imediate, ceea ce am observat în perioada iulie-octombrie 2019? Și acești băieți ne îndeamnă să avem un stat de drept?”, a pus o întrebare retorică Alexandru Muravschi.