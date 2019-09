Opinie: Fenomenul Dodon este un exemplu pentru mulți

Președintele Moldovei, Igor Dodon, este un politician de un format nou, o persoană care are menirea să readucă cetățenilor Moldovei simțul demnității personale și numai un compatriot indiferent sau un inamic sincer al statului nostru nu-l va susține.

Această opinie a fost exprimată de președintele Mișcării Naționale ” Voievod ”, Nicolae Pascaru , menționînd că Igor Dodon a pus capăt războiului geopolitic din Moldova, atrăgînd atenția tuturor părților interesate asupra problemelor dezvoltării poporului moldovean, a intereselor lui, încă mai există speranță pentru o soluționare pașnică a problemei transnistrene și reunificarea țării.În plus, președintele Igor Dodon a fost primul dintre liderii Moldovei moderne care a arătat principalului turn al Kremlinului că, pe lîngă el, există și alte turnuri care folosesc puterea în propriile lor interese pentru contrabandă prin regiunea transnistreană și, în general, astăzi Moldova are o șansă reală, cu adevărat istorică, de a începe o diplomație adevărată în care să fie subiectul cu drepturi egale, și de a înceta cu înfumurarea, așa cum au păcătuit cîndva Filat și Ghimpu, Voronin și Plahotniuc, apărîndu-și doar propriile interese."Turnurile de la Kremlin, porțile de la Bruxelles, Marele Zid Chinezesc și zgîrie-norii din SUA - astăzi Moldova are interese peste tot și nu în zadar. Este adevărat că nu toată lumea vorbește despre acest lucru, dar aceasta este doar o chestiune de timp", a spus Nicolae Pascaru, menționînd faptul că chiar de la începutul existenței sale, mișcarea națională moldovenească „Voievod” este interesată de evenimentele care au loc în Moldova, dar și de procesele de pe arena internațională.„Noi, cei din ”Voievod”, ne-am asumat misiunea de a promova tradițiile și moștenirea istorică a Moldovei nu numai în rîndul compatrioților noștri, ci și peste hotare. În primul rînd, printre tineri. Căci doar privind spre trecut, putem înțelege ceea ce sîntem noi în prezent și cum ar trebui să fim în viitor”, a subliniat el.Nicolae Pascaru a amintit că formarea statului moldovenesc a avut loc într-o perioadă destul de grea de conflicte regionale simultane pe scară largă dintre mai multe puteri mari, cu formațiuni complet diferite. A fost o perioadă în care conducătorii moldoveni au înțeles clar cine ar putea deveni aliatul lor și, la necesitate, să-i acopere spatele. Au fost și perioade de tulburare completă a minții, cînd conducătorii au întreprins acțiuni care au dus exclusiv la îmbogățirea proprie, vînzînd țara oricui."Astăzi vedem că președintele Moldovei, Igor Dodon, este unul dintre politicienii de top din țara noastră, fiind în fruntea tuturor clasamentelor și sondajelor. Acest lucru nu poate fi atribuit chiar dacă există toate mecanismele de fraudare a faptelor. Care este explicația fenomenului?", s-a întrebat președintele Mișcării Naționale „Voievod” și a dat un răspuns."În ultimii doi ani, Moldova a trecut prin mai multe schimbări. Din apendicele oligarhic corupt al Occidentului, noi devenim un stat adevărat datorită înțelepciunii forțelor de dreapta și de stînga. A venit epoca diplomației deschise, cînd șeful statului știe perfect de ce anume are nevoie țara. Procesul este completat de proiecte grandioase care trezesc mîndria națională - Anul lui Ștefan Cel Mare , Anul familiei, lansarea filmelor documentare despre diferite perioade din istoria Moldovei. Acesta este un semnal neplăcut pentru unioniștii care, în marea lor majoritate se pare că au înțeles că nici măcar influența străină nu va ajuta să întoarcă poporul moldovenesc de pe drumul dorit. Acum se vorbește peste tot oficial despre adevărul istoric, despre faptele eroilor din Marele Război pentru Apărarea Patriei, inclusiv pe teritoriul Moldovei", a subliniat Nicolae Pascaru.Potrivit acestuia, în acest context, au primit un semnal și „integratorii europeni”, care distrug bazele familiei și punctele de vedere tradiționale despre viață. Dar, datorită muncii echipei președintelui țării, aceștia nu vor ajunge în Moldova. „Fiind, din fericire, lipsiți de atenția imigranților, care au „repictat” Europa, iar în urma lor, și de terorismul mondial, am spus ”nu” reprezentanților orientării sexuale netradiționale, făcînd acest lucru în mod pașnic - sărbătorind Ziua Familiei”, a spus el.Președintele Mișcării Naționale „Voievod” a menționat că Igor Dodon a pus capăt războiului geopolitic din Moldova, atrăgînd atenția tuturor părților interesate asupra problemelor dezvoltării poporului moldovean și a intereselor sale."Nimeni nu divizează națiunea așa cum o face geopolitica. Există încă speranța de soluționare pașnică a problemei transnistrene și reîntregire a țării. Sper că cineva va pune mîna și pe oligarhii transnistreni care pompează bani de la oamenii și fac contrabandă cu tot. Căci noi vedem că Tiraspolul privește din ce în ce mai puțin spre Moscova, acordînd ajutor guvernării anti-ruse în persoana lui Plahotniuc și PDM", a subliniat Nicolae Pascaru.El a atras atenția asupra faptului că președintele Igor Dodon a fost primul dintre liderii Moldovei moderne care a arătat principalului turn al Kremlinului că, pe lîngă el, există și alte turnuri care folosesc puterea în propriile lor interese pentru contrabandă prin regiunea transnistreană Se pare că oligarhii de la Tiraspol cred că Rusia este departe, însă acum în Moldova există o putere echitabilă, gata să-i pedepsească pe criminali."Printre așa-numiții analiști s-au numărat și dintre cei care, în primele luni de la alegerea lui Dodon în funcția de președinte, au spus că în Occident nimeni nu-i va strînge mîna. Dar astăzi ne-am convins că totul este invers. Printr-o politică deschisă de bună vecinătate, Igor Nicolaevici a arătat Occidentului că Moldova nu este o poartă de trecere. Apropo, recent, el a explicat Bruxelles-ului într-o franceză impecabilă că țara noastră nu va adera la NATO, deși respectă partenerii străini. Apoi s-a dovedit că Dodon este așteptat să ia cuvîntul de la tribuna ONU și de președintele american Donald Trump. Fiți de acord, acest lucru spune multe”, a declarat președintele Mișcării Naționale “Voievod“.Potrivit acestuia, astăzi Moldova are o șansă reală, cu adevărat istorică, de a începe o diplomație adevărată în care să fie subiectul cu drepturi egale, de a înceta cu înfumurarea, așa cum au păcătuit mai înainte Filat și Ghimpu, Voronin și Plahotniuc, apărîndu-și doar propriile interese.”Președintele Igor Dodon este un politician de un nou format, este persoana care are menirea să readucă cetățenilor Moldovei simțul demnității personale. Și numai un compatriot indiferent sau un inamic sincer al statului nostru nu-l va susține”, a spus Nicolae Pascaru.