Olesea Stamate explică de ce a plecat în vacanță într-o perioadă de foc pentru justiție

Ministra Justiției, Olesea Stamate, a explicat de ce a mers în concediu într-o perioadă agitată pentru domeniul justiției din Republica Moldova.

Acesta afirmă că perioada în care urma să plece în concediu a fost coordonată cu prim-ministra Maia Sandu încă înainte de a accepta funcția de ministră. Totuși, Stamate spune că chiar și din concediu a continuat să lucreze.

„În afara faptului că am lucrat în concediu, mai mult de jumătate de zi în fiecare zi… Eu am fost numită în funcție la 24 iunie, dar planurile de concediu erau făcute cu mult timp înainte. Biletele, rezervările au fost achitate cu mult timp înainte (…). Am avut un angajament în fața familiei, a fost o promisiune față de copiii mei care, în ultima perioadă, mă văd foarte puțin acasă”, a spus ministra Justiției la emisiunea Cutia Neagră cu Mariana Rață de la TV8.