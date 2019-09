O fostă agentă CIA și-a anunțat candidatura pentru Congresul SUA Politică 12 septembrie 2019, 04:00

Fostul agent CIA intră în cursă pentru înlocuirea reprezentantului democrat Ben Ray Luján din al 3-lea district al Congresului din New Mexico.

Valeria Plame a fost agent CIA în timpul administrației Bush, pâna când soțul ei, diplomatul american Joseph C. Wilson al IV-lea, a publicat un editorial în New York Times în care punea sub semnul întrebării invazia din Irak din 2003.

Videoclipul îl critică pe fostul vicepresedinte Dick Cheney, cât și pe fostul șef de personal Scooter Libby, dar în aceeași masură și pe actualul președinte SUA, Donald Trump.

Scooter Libby i-a facut publică identitatea Valeriei Palme, drept razbunare, pentru poziția asumată public de către soțul ei. Pentru acest lucru Libby a fost condamnat, dar a fost grațiat de catre Donald Trump în 2018.

„Am fost un operator CIA sub acoperire. Misiunea mea a fost de a împiedica teroriștii să obțină arme nucleare, până cand șeful de personal al lui Dick Cheney s-a răzbunat pe soțului meu și mi-a facut publică identitatea. Numele lui: Scooter Libby. Ghici cine l-a iertat anul trecut? (imaginea președintelui Trump)”, se arată în clipul de campanie lansat de Plame.

Experienta lui Plame în cadrul funcției de operator CIA a fost transformată într-un film cu Naomi Watts și Sean Penn numit „Fair Game” apărut în 2010.