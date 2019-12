Nemerenco: Am primit ameninţări sub diferite forme

Fosta ministră a Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ala Nemerenco spune că ar fi primit amenințări sub diferite forme, în timp ce se afla în funcție.

Aceasta spune că aceste atenționări veneau cu mesaje ascunse.

„Mie mesajele mi se trimiteau sub altă formă. Puteam să las mașina cu geamurile închise, apoi le găseam cu geamurile deschise. Oglinzile într-o poziție, după care le găseam în altă poziție. Eu nu le consider amenințări, dar le consider atenționări”, a declarat Nemerenco în cadrul emisiunii Cutia Neagră de la TV8.

Nemerenco afirmă că aceste lucruri s-au întîmplat din cauza că ar fi pus bețe în roate mai multor scheme ilegale și de monopol.