Năstase spune cît va dura alianța PSRM-ACUM

Andrei Năstase, ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, spune că deocamdată nu au fost realizate toate obiectivele pe care și le-a propus Blocul ACUM și PSRM, scrie Noi.md.

Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii ”În Profunzime” de la postul de televiziune PRO TV.”Am scăpat de Plahotniuc, n-am scăpat de insituțiile care sînt conduse încă de el. Noi facem totul după lege. Realizez lucruri importante cu oamenii buni din interior. Eu nu am pornit de la ideea calculării, eu am venti de la niște obiective, care trebuie duse pînă la capăt. Am reușit niște lucruri, dar nu am dus totul pînă la capăt. În momentul în care cineva îndrăznește să obstrucționeze reforma justiției, nu există loc de tîrg”, a spus Năstase.Totodată, acesta a menționat că, deși în cadrul аlianței este destul de complicat pe motiv că sînt toți diferiți, totuți aceasta rezistă datorită obiectivelor comune.”Noi, în ce ne privește, am militat pentru o reformă, care ar conduce la eliberare", a conchis Năstase