Andrei Năstase își sărăbătorește ziua de naștere. Viceprim-ministrul RM și ministrul MAI împlinește astăzi, 6 august, 44 de ani.

Andrei Năstase s-a născut la data de 6 august 1975, în satul Mîndrești, raionul Telenești Din anul 1982 pînă în anul 1992 a învățat la școala din Mîndrești, din 1992 pînă în 1993 a studiat la Facultatea de Istorie-Geografie a Universității " Ștefan Cel Mare " din Suceava, România, iar din 1993 pînă în 1997 a studiat la Facultatea de Drept a Universității „ Alexandru Ioan Cuza ” din Iași, România.Din 1997 pînă în 2000, a activat ca procuror, din 2000 pînă în 2002 în calitate de vice-director al Intreprinderii Mixte Moldo-Germane. Are licență de avocat din 15 noiembrie 2002. În calitate de Apărător al Drepturilor Omului este cunoscut pentru apărarea în instanțele naționale și internaționale a investitorilor autohtoni și străini în R. Moldova.La începutul anului 2015, alături de mai mulți lideri de opinie, jurnaliști, juriști, politologi, ambasadori ș.a. a participat la înființarea Platformei Civice Demnitate și Adevăr. Este unul din liderii mișcării protestatare din Moldova din septembrie 2015 și președintele Consiliului Marii Adunări Naționale (CMAN).La 1 noiembrie 2015 este ales Președinte al Biroului Executiv al Grupului de Inițiativă constituit în vederea organizării referendumului republican de modificare a Constituției sub aspectul alegerii și demiterii directe a președintelui de către popor, limitarea imunității parlamentare și a numărului de deputați de la 101 la 71. A elaborat proiectele de legi care au fost ulterior expertizate și avizate pozitiv de către Curtea Constituțională.În decembrie 2015 o parte din membrii Platformei Demnitate și Adevăr, inclusiv Andrei Năstase, în vederea implementarii Proclamatiei Marii Adunări Naționale din 6 septembrie 2015 și a Rezoluției din 13 septembrie 2015, s-au alăturat Partidului Forța Poporului (PFP), și la congresul extraordinar al PFP din 13 decembrie 2015 formațiunea a fost redenumită în Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, alese noile organe de conducere, iar Andrei Năstase a fost ales noul președinte al partidului.Andrei Năstase este căsătorit și are trei copii. Este fratele lui Vasile Năstase, jurnalist și fost deputat în primul parlament al R. Moldova, semnatar al Declarației de Independență.De asemenea, Năstase a fost candidat la alegerile din 20 mai 2018 la funcția de primar al capitalei. Ulterior, acesta împreună cu candidatul PSRM, Ion Ceban, au luptat în turul doi al scrutinului la data de 3 iunie, unde învingător a fost Andrei Năstase. Pentru el și-au dat votul peste 52 la sută dintre alegători.Însă, alegerile locale au fost declarate invalide, ceea ce a dus la un val de proteste în Chișinău