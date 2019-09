Năstase confirmă că este candidatul blocului ACUM la funcția de primar

Președintele Partidului Platforma „Demnitate și Adevăr”, Andrei Năstase, a confirmat azi oficial că el este candidatul Blocului ACUM la funcția de primar general al municipiului Chișinău.

„Mă bucur foarte și foarte mult că Blocul ACUM în întregime și în parte Platforma DA și PAS îmi acordă tot sprijinul pentru a candida din nou la Primăria Chișinău. Am avut acest sprijin plenar în campania trecută, din 2018, și mă bucur că același lucru se întîmplă și în acest an. Așa cum am promis, indiferent unde mă voi afla, voi face lucruri bune pentru întreaga țară și pentru chișinăuieni”, a spus Andrei Năstase într-o conferință de presă.