Năstase comentează posibilitatea unei întîlniri cu Filat

Liderul Partidului Platforma DA, Andrei Năstase, crede că Vlad Filat nu mai are dreptul moral să revină în politică. Mai mult, acesta a spus că nu intenționează să aibă o întrevedere cu fostul premier eliberat din închisoare.

„Dincolo de procesele civile, penale, acuzații juridice, Vlad Filat poartă un drept moral față de toți cei care l-au votat că a discreditat o cauză”, a declarat Andrei Năstase în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la N4.Liderul PPDA a spus că nu a vorbit cu Vlad Filat după ce acesta a fost eliberat din închisoare. Întrebat dacă ar accepta o întrevedere cu ex-premierul, Năstase a menționat: „Am atâția colegi buni și dragi în PPDA, cred că nu i-aș schimba cu nimeni”.„Vlad Filat nu face parte din preocupările mele. La momentul de față am cu totul și cu totul alte griji. În acest caz nu sunt nici judecător, nici procuror, nici măcar avocat. În ce privește eliberarea, cert e că personal nu am nicio legătură cu ea, cum nu au nici colegii mei din Guvernul din care am făcut parte”, a mai declarat Andrei Năstase.Amintim că fostul lider al PLDM, Vlad Filat, a spus că în momentul de față nu este interesat de politică. „Dar, asta nu înseamnă că nu voi discuta cu oameni politici”, a declarat Filat în prima sa conferință după eliberarea condiționată din penitenciar.Amintim că fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, condamnat în 2016 la nouă ani de detenție pentru corupere pasivă și trafic de ifluență, a fost eliberat condiționat, pe 3 decembrie 2019, din penitenciarul nr. 13 din capitală. Asta după ce Judecătoria Chișinău , sediul Ciocana, a decis să reducă termenul de detenție a fostului premier cu 682 de zile, adică cu aproape doi ani. Decizia a fost luată în baza constatărilor Curții Europene pentru Drepturile Omului.