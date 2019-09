Năstare recunoaște că și-a dorit să devină procuror

Andrei Năstase a declarat că în momentul constituirii majorității parlamentare a vrut să devină Procuror General pe trei-patru luni.

„Colegii mei din majoritatea parlamentară nu au considerat că este bine pentru că aș politiza instituția. Da, la un anumit moment, cînd eram în impas, am spus: ”Trei luni. Lăsați-mă trei luni să merg acolo. Sîntem în război, sîntem într-o situație dificilă. Aveți încredere în integritatea și onestitatea mea?”. Ei mi-au spus că da, dar… ”ce-o să zică lumea?”. Iată așa au stat lucrurile. Acum sincer să fiu, am un anumit regret că nu am fost cele trei sau patru luni, sau mai mult timp în funcție pentru a da drumul la anumite dosare, pentru că era nevoie de curaj”, a povestit Năstase.

„Vă spun și un secret. Azi am trimis o scrisoare Procurorului interimar în care solicit ridicarea imunității lui Vladimir Cebotari (PDM), pentru implicarea în furtul miliardului”, a conchis ministrul de Interne.