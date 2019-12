Nagacevschi: Hotărîrea de eliberare a lui Vlad Filat va fi atacată cu recurs

Hotărîrea Judecătoriei Ciocana, care vizează eliberarea condiționată din detenție a fostului premier Vlad Filat, va fi atacată în instanța superioară.

Ministrul justiției, Fadei Nagacevschi, anunță că noua administrație a Penitenciarului nr. 13 a decis să înainteze un recurs împotriva hotărîrii care a provocat nenumărate discuții în societate. În opinia ministrului, eliberarea atît de rapidă a lui Filat stîrnește multe suspiciuni care trebuie clarificate, transmite NOI.md cu referire la ipn.md.



„La nivelul Administrației Penitenciarelor vor fi făcute anchete interne, la nivelul organelor de urmărire penală am făcut sesizare pentru a se clarifica din punct de vedere penal, la nivel de Serviciul probațiunii am solicitat ca ei să analizeze cum se petrece executarea acestei încheieri a Judecătoriei Ciocana, la nivel de Administrația Penitenciarelor și a Penitenciarului nr. 13 au decis că mîine dimineață va fi depus recurs împotriva încheierii judecătoriei Ciocana pentru că există anumite elemente care creează suspiciuni cu privire la legalitatea întregului proces”, a declarat aseară ministrul justiției în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la postul TVR Moldova.



În opinia lui Fadei Nagacevschi, cazul de eliberare a lui Filat demonstrează că există probleme foarte grave în sistemul judecătoresc. „Cazul Filat demonstrează că, în termenul acesta de șase luni de aflare în funcție a ex-ministrei justiției, multe lucruri nu s-au schimbat și aceasta este o probă veridică că lucrurile nu stau atît de bine cum se pretindea”, a afirmat ministrul. El afirmă că administrația Penitenciarului nr. 13, care a cunoscut despre caz, a fost numită de către fosta ministră a justiției Olesea Stamate și toate lucrurile s-au petrecut anume în mandatul ei. „De aceea, eu vreau să mă asigur că nu a existat ingerință politică și toate semnalele care vin la mine nu sînt adevărate și pentru aceasta am informat toate autoritățile competente ca să se clarifice”, a declarat ministrul.



Fadei Nagacevschi susține că, la necesitate, va fi propusă și modificarea legislației, dacă se va dovedi că există lacune în normele legislative. Potrivit lui, există suspiciuni și că putea fi interpretată abuziv legislația care se referă la eliberarea condiționată din arest. „Eu nu consider că sistemul compensatoriu se aplică cumulativ cu sistemul de eliberare condiționată înainte de termen. Lucrurile nu stau tocmai bine la aplicarea respectivei legislații și eu am să clarific chestiunile date”, a notat ministrul justiției.



Vlad Filat a fost reținut în octombrie 2015. Pe 27 iunie 2016, a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru corupere pasivă și trafic de influență, fiind deținut în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Marți, 3 decembrie, a fost eliberat din arest în baza unei încheieri a Judecătoriei Ciocana. Într-o conferința de presă ținută miercuri, 4 decembrie, el a declarat că procedura de eliberare a fost „perfect legală”.