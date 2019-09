Munteanu îi răspunde lui Lazăr: Declarațiile Dvs nu fac altceva decît să Vă dăuneze imaginii

Comisia de anchetă pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice (2013-2019), vine cu precizări la declarațiile făcute de către Valeriu Lazăr, ex Ministru al Economiei, la conferința de presă din 12 septembrie 2019, scrie Noi.md.

Potrivit unui comunicat de presă, Comisia de anchetă a Parlamentului are în sarcină să analizeze modul de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice începînd cu anul 2013. În procesul de analiză a probelor puse la dispoziția Comisiei, s-au atestat anumite încălcări, examinarea cărora ține de competența organelor de drept.Totodată, în comunicat se menționează că în cazul conferințelor, precum și a comunicatelor de presă, reprezentanții Comisiei parlamentare nu au făcut publice nume sau învinuiri, acest fapt revenindu-le organelor de anchetă judiciară la finisarea anchetelor propriu zise."Comisia de anchetă nu se ocupă de etichetări și declarația Dvs.:”trei foști colegi de ai mei din acea listă de cinci persoane, li s-a aplicat ștampila, de cel puțin, trădător de Patrie” – Vă aparține.Valeriu Lazăr se arată îngrijorat de faptul că Comisia își exercită misiunea și a transmis materialele organelor de anchetă. Suntem de acord cu opinia dl. Valeriu Lazăr, precum că ”Nu este plăcut pentru nimeni să devină obiectul unor investigări penale”, este aceiași senzație de indignare, probabil, ca și în cazul cetățenilor ce au fost sărăciți peste noapte de către anumite grupări criminale.Dl. ex Ministru se simte deranjat și îngrijorat, că decidenții politici își permit declarații pînă la finisarea investigației și acuză membrii Comisiei de antipatii personale", scrie în comunicatul emis presei.Comisia nu acuză, ci analizează și organizează audieri publice pentru a transparentiza procesul de investigație, chiar dacă unii deputați din anumite partide se simt deranjați."Membrii Comisiei Parlamentare de anchetă Vă amintesc, dl. V. Lazăr, că numele Dvs. nu a fost făcut public în afara Comisiei și Vă atenționează, că declarațiile Dumneavoastră ”Constat că se încalcă prezumpția nevinovăției. Consider că este o calomnie și un atentat la imaginea mea personală și de afaceri” – nu fac altceva decît să Vă dăuneze imaginii Dvs.Igor Munteanu, Președintele Comisiei de anchetă pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice (2013-2019), consideră calomnioase și iresponsabile declarațiile făcute de dl. Valeriu Lazăr și-i sugerează să fie cooperant și să depună mărturii organelor de anchetă penală la momentul solicitării acestora.Comisia va desfășura și în continuare audieri de lucru și va colecta opinii avizate pe fiecare caz de privatizare/concesionare selectate în cadrul anchetei parlamentare, în condiții de maximă transparență și publicitate.Membrii comisiei își exprimă deplină deschidere și disponibilitate de a primi dovezi și a audia opinii relevante față de obiectul anchetei parlamentare inițiate", se arată în comunicat.