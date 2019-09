Michalko: UE va urmări cum lucrează instituțiile independente

Ambasadorul Uniunii Europene, Peter Michalko, spune că Uniunea Europeană va urmări, dacă instituțiile independente din Republica Moldova lucrează în modul necesar.

Șeful Delegației UE susține că subiectul funcționării independente a sistemului justiției și instituțiilor persistă întotdeauna în discuțiile cu liderii de la Chișinău , transmite Știri.md cu referire la IPN Afirmațiile au fost făcute în platoul emisiunii „Ora expertizei” de la Jurnal TV.Peterm Michalko susține că pentru reformarea justiției este necesar de întreprins pași rapizi. Potrivit lui, ar fi vorba despre cîteva luni.„Trebuie luate decizii despre cum se va face, care va fi sistemul de a începe activitatea respectivă. Aici se are în vedere adoptările legislative. După asta, formarea instrumentelor necesare: evaluarea celor care activează în sistem. Deja vom vedea cît de repede acest lucru se poate mișca, important este să existe progres și să existe perspective clare”, a declarat oficialul european.Peter Michalko spune că în trecut au fost deja depuse eforturi pentru a reforma justiția, însă ele nu au fost sfîrșite cu succes.„Noi și atunci am susținut aceste eforturi. Din păcate, nu am putut să oferim atunci suportul bugetar pentru că nu au existat rezultate. Noi vom continua susținerea bazată pe aceste criterii, cu condiții și întotdeauna vom spera că rezultatele vor veni și vom insista ca ele să fie văzute”, a afirmat ambasadorul UE.Șeful Delegației UE la Chișinău spune că vede progrese după ce a fost instaurată noua guvernare. Potrivit lui, există și o voință politică puternică pentru a progresa în schimbările necesare.„Ceea ce noi vedem este voința și pași concreți spre reforma justiției, care este o prioritate, spre îmbunătățirea mediului de afaceri, care este important pentru Republica Moldova pentru a folosi toate șansele oferite de Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană”, a afirmat ambasadorul UE.