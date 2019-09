Maria Ciobanu, la un pas de a-și depune mandatul de deputat

Deputata Maria Ciobanu este la un pas de a-și depune mandatul de deputat. Într-o postare pe pagina de Facebook, aceasta scrie că analizează această opțiune, transmite unimedia.info.

„Atunci cînd îmi este foarte greu pe suflet merg acasă, adică la Nisporeni... Azi am discutat, de fapt mai mult am ascultat ceea ce mi-au spus unii dintre acei cu care am pornit la drum la sfîrșitul anilor '80. Mi-au sugerat să-mi depun mandatul de deputat, întrucît ceea ce se întîmplă în politica de pe Bîc nu este ceea ce sperau ei că se va întîmpla după ultimele alegeri parlamentare. Mi-au adus argumente greu de ignorat că nu este cazul să mă jertfesc, deoarece jertfa mea nu este nici apreciată, nici înțeleasă. Le-am mulțumit pentru grijă, pentru atitudine, dar că îmi voi lua timp pentru a analiza și a lua o decizie corectă...”, se arată în postare.