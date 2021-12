Maia Sandu a comentat scandalul cu implicarea Avocatei Poporului

„Nu pot să spun exact ce s-a întîmplat acolo și dacă a avut dreptate sau nu a avut dreptate. Am văzut doar că răspunsurile doamnei Moloșag la suspiciuni nu au fost convingătoare, dar ce s-a întîmplat după, a fost un val de critici care nu a mai lăsat timp și loc ca lucrurile să se analizeze și să nu fie o atitudine superficială”.

Declarația aparține președintei R. Moldova, Maia Sandu, în cadrul „Ediției Speciale” de la postul de televiziune TVR Moldova, notează Noi.md cu referire la Ziarul de Gardă.

Șefa statului spune că nu a avut ocazia să o cunoască pe Natalia Moloșag, chiar dacă a fost reprezentată de aceasta „într-un caz”.

„Fiind în această luptă politică, am avut multe situații în care am avut nevoie de avocat în luptele cu oponenții mei politici și, în unele situații, avocații erau angajați de echipa de campanie sau de partid. Deci, în cazul acesta nu am cunoscut-o nici pînă și nici după. Din ceea ce am văzut eu, răspunsurile doamnei Moloșag nu au fost convingătoare. Nu pot să spun exact ce s-a întîmplat acolo și dacă a avut dreptate sau dacă nu a avut dreptate. Am văzut doar că răspunsurile la suspiciuni nu au fost convingătoare, dar ce s-a întîmplat după a fost un val de critici care nu a mai lăsat timp și loc ca lucrurile să se analizeze și ca să nu fie o atitudine superficială. Deci, lucrurile s-au întîmplat foarte repede. Valul a venit foarte mare, omul și-a dat demisia și cu asta s-a terminat. În ce măsură este vinovată sau nu, deja nu mai interesează pe nimeni, din păcate (..)”, a declarat Maia Sandu.

Natalia Moloșag a anunțat joi, 2 decembrie, că și-a depus la Parlament demisia din funcția de Avocată a Poporului.