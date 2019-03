Lucinschi spune cum a ajuns să figureze în raportul „Kroll”

Cel de-al doilea președinte al R. Moldova, Petru Lucinschi, a dezvăluit, în cadrul unui interviu pentru RISE Moldova, de ce numele său apare în raportul „Kroll 1”, cu privire la furtul miliardului.

Fostul șef al statului afirmă că a acceptat în anul 2012 propunerea controversatului om de afaceri, Ilan Șor, de a deveni acționar la Unibank, întrucît se cunoștea bine cu familia acestuia.„Pe Ilan Șor îl cunoșteam de mic copil pentru că tatăl lui Șor era un om activ în zona aceasta de binefacere, îl cunoșteam ca pe un băiat foarte educat și il mai ajutam cînd îmi cereau susținere. El a venit odată la mine și mi-a spus: ”Noi cumpărăm o bancă, sînt condiții foarte urgente, trebuie pînă la 5% să luăm acționari. Vă propunem să deveniți acționar, iar noi peste un an de zile o vindem și o să aveți un profit foarte bun, cinstit””, așa i-ar fi propus Ilan Șor ex-președintelui să cumpere un pachet de acțiuni de 4,8% de la Unibank. Petru Lucinschi spune că nu a obținut niciun ban din acea tranzacție și nici nu crede că în acea perioadă Ilan Șor ar fi avut intenția să-l atragă într-o schemă frauduloasă.„Eu nu vreau să-l bănuiesc nici acum, unii spun că poate a avut o intenție rea, dar nu aș crede că în 2012 ar fi fost posibil. Sînt structuri de stat care verifică chestiile astea. Toate aceste lucruri cu schemele frauduloase s-au întîmplat peste cîțiva ani și vine Kroll și se uită că sînt acționar acolo. Eu nu am luat bani de acolo, nu am fost la nicio adunare a băncii respective, nu am luat niciun credit, nu am obținut dividende și nu am nicio datorie. Kroll a spus numai că eu am fost acționar, dar ce am încălcat eu?! Eu nu am încălcat nimic, dar oamenii nu pătrund această informație”, a comentat Petru Lucinschi.Petru Lucinschi este al doilea președinte al Republicii Moldova, acesta a deținut funcția de șef de stat în perioada anilor 1997 – 2001.