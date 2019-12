Lucinschi: Plahotniuc are contacte, informații și posibilitatea de influență (VIDEO)

Plahotniuc nu a acționat niciodată într-o singură direcție, iar telecomanda de control era numai la el. Și acum, prin intermediul oamenilor săi, el obține informația de care are nevoie și obține profit din afacerile sale în economia Moldovei.

Despre aceasta a spus Chiril Lucinschi, fost deputat în parlament, în cadrul emisiunii ”3 milioane”, transmite NOI.md cu referire la enews.md -Cred că el așteaptă cu nerăbdare momentul întoarcerii sale. Am spus odată că tactica pe care o va alege este sub forma unui război de partizani. Dar susținători el are din ce în ce mai puțini, a declarat Chiril Lucinschi.- S-a aflat că săptămîna aceasta lui Plahotniuc i s-a interzis intrarea în Elveția și Liechtenstein. Se spune că el, fiind peste ocean, participă la politica moldovenească, are el careva instrumente de influență?-Cred că sînt oameni, prin intermediul cărora el primește informații, încercînd să influențeze unele lucruri.-Prin cine acționează? Prin PDM?-Plahotniuc nu a acționat niciodată într-o singură direcție, el a împrăștiat, cum se spune, ouă în coșuri diferite și nimeni nu știa nimic. El a acționat foarte dur, telecomanda de control era doar la el avea. În acest caz, aceștia sînt persoane care se află în diferite domenii și cu care ține un contact oarecare.