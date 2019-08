Leancă a comentat informația privind tentativa de a scoate din țară 50 de mii de euro

Iurie Leancă a confirmat faptul că a încercat să traverseze frontiera Republicii Moldova cu 50 de mii de euro. Fostul viceprim-ministru a specificat că suma respectivă se regăsește în declarația sa de avere.

„Ca ministru de Externe, ca cel care deține gradul de ambasador extraordinar și plenitpotențiar, deci dețin pe viață, coform legii în vigoare și cutumelor internaționale și nu am auzit deocamdată pe cineva să modifice această lege.Am fost la bancă, mi-am scos din contul meu bani, am anunțat banca, că urmează acești bani să-i scot în România, fiindcă am nevoie de acești bani în România, bani de altfel declarați în toate declarațiile pe venit, de cînd sînt funcționar public. Banca mi-a zis că, tot ce mi-au dat ei, extras de cont și așa mai departe, e suficient pentru a scoate banii din Republica Moldova. Știind că suma va fi mai mare de zece mii, am solicitat responsabilului vamal să îmi prezinte declarația pe care să o completez. Responsabilul vamal a zis că mai e nevoie de autorizare”, a declarat Iurie Leancă pentru PRO TV.Conform surselor Cotidianul.md, la 1 august curent, în jurul orei 1:10 minute, Leancă a încercat să treacă frontiera de stat prin punctul vamal Sculeni , pe pista diplomatică, cu un automobil la volanul căruia se afla chiar el. Leancă a declarat că deține 50.000 de euro pe care vrea să îi scoată din țară și a prezentat ordinul de eliberare a numerarului pe numele său, din 31 iulie curent.Întrucît legislația în vigoare stipulează că persoanele fizice au dreptul să scoată din Republica Moldova sume bănești în numerar valoarea cărora nu depășește 10.000 de euro, ex-premierului i s-a solicitat să prezinte acte suplimentare care i-ar permite să scoată acești bani din țară.Potrivit surselor noastre, Leancă s-a arătat deranjat de solicitarea vameșilor și nu a putut să prezinte acte suplimentare. Astfel, acesta a făcut cale întoarsă de la vamă.