La ce se referă Diacov: Dacă dorea, Maia Sandu putea să sune

Președintele de onoare al Partidului Democrat din Moldova, Dumitru Diacov, a declarat că democrații nu au avut nevoie de mult timp pentru a se lăsa convinși să susțină noul guvern, în frunte cu Ion Chicu.

Potrivit democratului, ”Este absolut natural și normal că înțelegerea între echipa noastră și a dlui Chicu putea să fie una destul de lejeră, pentru că ne cunoaștem demult și am lucrat împreună. Cînd l-am invitat pe domnul Chicu la ședința fracțiunii, am reiterat cîteva dimensiuni economice și sociale, astfel că ne-am înțeles destul de repede”.În plus, președintele de onoare al Partidului Democrat a subliniat faptul că nu a existat acorduri preliminare între reprezentanții PSRM și PDM, deoarece acestea necesitau mai mult timp.Întrebat ce i-a motivat pe democrați să voteze moțiunea de cenzură a socialiștilor, pentru demiterea Guvernului Sandu, liderul fracțiunii PD a răspuns:„Guvernul singur a venit cu dorința de a pleca. Ce înseamnă să îți asumi răspunderea în cadrul unei coaliții fără a discuta nu doar cu partenerii politici, dar și cu partenerii din interiorul propriei fracțiuni parlamentare? Este foarte lejer de presupus că doamna Maia Sandu a prins momentul când sigur trebuie să plece în opoziție”.În afară de aceasta, potrivit politicianului, al doilea motiv pentru a vota moțiunea PSRM a fost lipsa de comunicare de care a dat dovadă fosta prim-ministră.”Dacă Maia Sandu dorea să rămînă la guvernare, iar PD să nu voteze, era absolut logic și normal să dea un sunet la PD, să ne spună: stimați prieteni, eu vreau să rămîn să-mi realizez planurile și ideile, și vreau ca voi să mă susțineți”.Amintim că Guvernul condus de Maia Sandu a fost demis in corpore, la 12 noiembrie, cu voturile a 63 de deputați socialiști și democrați. Noul Guvern, în frunte cu Ion Chicu, a fost învestit în funcție pe data de 14 noiembrie.