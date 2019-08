John Bolton: Moldova are un guvern de coaliție uimitor

În Moldova există acum un guvern de coaliție uimitor.

Despre acest lucru a declarat consilierul președintelui Statelor Unite pentru securitate națională, John Bolton, într-un interviu cu corespondentul ”Настоящее Время” la Minsk, transmite Noi.md.

Reprezentantul oficial al autorităților americane a fost întrebat despre temele de discuție cu președintele Belarusului, Alexandr Lukashenko, interesîndu-se dacă au vorbit despre viitoarele alegeri prezidențiale și parlamentare din Belarus în legătură cu numeroasele anunțuri de încălcări ale drepturilor omului – a libertății politice și, în special, a libertății de exprimare.

„Noi nu am vorbit despre alegeri, dar, într-adevăr, am vorbit despre drepturile omului. Am vorbit despre recenta alegere a lui Zelenski în calitate de președinte și despre alegerile parlamentare din Ucraina. Am vorbit despre uimitorul guvern de coaliție din Moldova. Deci, eu cred că el știe ce se întîmplă în jurul său, în Europa. El vede Polonia cu democrația sa, Estonia, Letonia și Lituania. Cred că acest lucru este clar", a spus John Bolton.