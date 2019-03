Jantuan: Blocul ACUM și PSRM trebuie să formeze o coaliție oficială

Pentru jucătorii actuali de pe scena politică există posibilități pentru a aduce la normalitate situația în țară și a îndeplini promisiunile lor electorale, consideră fosta deputată PD Stella Jantuan.

Stella Jantuan spune că deputații blocului ACUM și PSRM trebuie să formeze o coaliție oficială, cu toate că niciuna dintre cele două formațiuni nu au experiența negocierilor politice.”Dacă se va înțelege că acum este o șansă de a începe schimbarea situației politice, cred că noi în perspectiva de jumătate de an deja vom vedea un alt design politic atît în Parlamentul Republicii Moldova, cît și în Republica Moldova, se va prolifera acest trend politic, în cazul în care, spuneam, că acești jucători vor conștientiza că acum este situația cînd pot să înceapă niște schimbări pentru a realiza promisiunile și pentru a merge pe o altă cale politică, pentru că ei spun că - noi am venit să facem altfel de politică. Este deja timpul de făcut altfel de politică”, a relatat ea într-un interviu pentru Europa Liberă.Potrivit fostei deputate democrate, dintre toate formațiunile care au ajuns în Parlament, doar PD are un plan bine pus la punct – de a se menține la putere, în timp ce alți jucători politici au un comportament neclar.“Dacă noi punem la o parte emoțiile, pentru că, într-adevăr, foarte multe emoții, foarte multe așteptări, foarte multe investiții emotive au fost făcute în partidele care au arătat un simbol al rezistenței, al protestului în Republica Moldova, asta pentru ei devine o încercare foarte mare și o responsabilitate foarte mare, dar să vedem dacă aceste partide despre care vorbim acum sînt gata sau au un scenariu oarecare postelectoral. Eu văd, deocamdată, că numai Partidul Democrat are scenarii, numai ei știu ce vor concret. Ei vor să rămînă la guvernare și fac...”, a adăugat Stella Jantuan.Ea a mai subliniat că democrații mizează pe imposibilitatea blocului ACUM și a Partidului Socialiștilor de a începe negocierile, de a crea cel puțin o platformă comună de acțiune pentru eliberarea instituțiilor statului.