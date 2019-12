Ion Chicu vorbește despre riscuri în relația cu FMI

Prim-ministrul Ion Chicu spune că există cel puțin două riscuri în relația pe care o are Republica Moldova cu Fondul Monetar Internațional.

Situațiile de risc se referă la unele condiții pe care instituția financiară le înaintează Republicii Moldova în cadrul colaborării. Este vorba despre majorarea tarifelor interne la gaz și lipsa de flexibilitate a FMI în raport cu intențiile Guvernului de a face investiții masive în infrastructură, transmite NOI.md cu referire la ipn.md.



„Guvernul nostru va căuta să continue colaborarea cu toți, dar exclusiv acolo unde avem interesele Republicii Moldova. Acolo unde intrăm în coliziune cu interesele țării, noi vom continua să discutăm, dar nu vom accepta condiționalități care defavorizează sau stopează șansele noastre economice și care pun povară adițională asupra domeniului social, ceea ce înseamnă creștere de tarife, impozite etc. Acestea sînt două teme pe care le discutăm, dar sînt tabu”, a declarat Ion Chicu la emisiunea „Moldova în direct” de la postul public de televiziune Moldova 1.



Ion Chicu anunță că există două subiecte critice în relația cu instituția financiară care au fost discutate în cadrul vizitei reprezentantului FMI la Chișinău. Una dintre ele este condiția agreată de către Guvernul precedent ca pînă la 31 octombrie 2019 să fie majorate tarifele interne la gaz, condiție care nu a fost îndeplinită. „Noi am spus că nu putem accepta acest lucru, măcar reieșind din faptul că din 1 ianuarie 2020 Republica Moldova va procura gaze naturale la un preț care va fi, în medie, cu 65 de dolari mai ieftin decît în 2019. Este ilogic să majorezi tarifele interne cînd procuri ceva mai ieftin. Șeful cabinetului de miniștri spune că acesta a fost unul din riscurile colaborării cu FMI, dar spune că structura internațională dă dovadă de flexibilitate la acest subiect”, a explicat prim-ministrul.



Un alt subiect de risc în relațiile cu Fondul Monetar Internațional ar fi lipsa de flexibilitate în ceea ce privește intențiile Guvernului de a investi semnificativ în infrastructura publică, în special pentru reconstrucția drumurilor. „Guvernul va investi masiv în infrastructura țării, în special în drumuri. Pentru anul viitor avem sume foarte mari și noi avem nevoie de coordonare, acceptul lor pentru a face aceste investiții, care, conform metodologiei, se consideră deficit bugetar pentru că sumele sînt din împrumut, însă în esență – nu sînt deficit bugetar, sînt investiții ale statului în infrastructură care vor avea efect multiplicator, de dezvoltare a economiei și de atragere a investițiilor private”, a concretizat Ion Chicu.



Totodată, premierul spune că este aproape sigur că se va găsi o soluție în colaborarea cu FMI astfel încît să fie dus la bun sfîrșit actualul program pe care îl are Republica Moldova cu FMI și să fie aprobat un altul în primăvara anului viitor. „Dar exclusiv cu condiții care iau în considere interesele Republicii Moldova economice și sociale. Aceasta este poziția fermă a Guvernului. Pe noi nimeni nu poate să ne impună să îndeplinim anumite condiții atît timp cît acestea nu sînt în interesul țării”, a afirmat prim-ministrul.



Ion Chicu spune că Guvernul va prefera să ia o pauză în colaborarea cu Fondul Monetar Internațional dacă FMI va insista pe condiții inacceptabile pentru Republica Moldova.