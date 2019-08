Ion Ceban despre majoritatea parlamentară: Trebuie să fim mai toleranți

Secretarul pentru ideologie al PSRM, vicespicherul Ion Ceban consideră că formațiunile care fac parte din majoritatea parlamentară „ar trebui să fie mai tolerante una față de alta”.

El a declarat acest lucru în contextul viitoarei vizite în RM a ministrului Apărării al Rusiei, Serghei Șoigu, care a stîrnit critică din partea reprezentanților blocului ACUM, relatează infotag.md.Ceban le-a comunicat jurnaliștilor joi, după semnarea în cadrul CEC a Codului de conduită corectă privind desfășurarea și reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale și parlamentare noi din 20 octombrie 2019, că „Șoigu va sosi în Moldova la invitația Președintelui, șeful statului are dreptul la o agendă separată”.„Vizita lui Șoigu este legată de manifestările, prilejuite de cea de-a 75-a aniversare a Operațiunii Iași-Chișinău. De sigur, am putea trage diferite concluzii de caracter politic referitor la vizită, dar consider că este necesar să se adopte o atitudine mai tolerantă (din partea ACUM – nota red.), deoarece noi avem multe chestiuni importante de care ar trebui să ne preocupăm”, a spus socialistul.Totuși, Ceban consideră semnarea noului acord cu ACUM „nu numai posibilă, dar și necesară”.„Sîntem diferiți, dar haideți să revenim la căutarea unor lucruri care ne unesc și nu invers”, a menționat Ceban.