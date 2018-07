„Instituția prezidențială este unica instituție de stat care nu este controlată de Partidul Democrat. Restul, practic toate instituțiile de stat sînt controlate de un singur partid”.

Declarația a fost făcută de șeful statului la evenimentul de bilanț al activității sale la un an și jumătate de la învestirea în funcție. Igor Dodon susține că cele 18 luni au fost marcate de lupte instituționale și de blocaje maxime în raport cu instituția prezidențială, transmite IPN.



Într-o conferință de presă, susținută marți seara, 3 iulie, președintele a declarat că majoritatea parlamentară și PDM, din frică sau din motive că nu au putut obține controlul asupra instituției prezidențiale, au făcut tot posibilul să taie din competențele președintelui. În acest sens, șeful statului a menționat retragerea din subordinea sa a Serviciului de Informații și Securitate și a Serviciului de Protecție și Pază de Stat, dar și privarea dreptului de numire a miniștrilor. La fel, a menționat limitarea dreptului constituțional a președintelui de a iniția referendum consultativ, precum și limitarea drepturilor de comandant suprem al forțelor armate.



Igor Dodon susține că în perioada de la învestirea sa în funcție, a înaintat peste 70 de inițiative legislative, în diferite domenii, însă nici una dintre ele nu a fost susținută nici de Guvern, nici de Parlament. Șeful statului afirmă că în luna septembrie le va reînregistra.



Președintele spune că nu are de gînd să cedeze presiunilor Guvernului sau ale Parlamentului, chiar și cu riscul de a fi suspendat din funcție. „Vor să meargă la impeachment, să meargă la impeachment. Există o procedură foarte clară, dar ei nu vor să meargă pentru că se tem, înțelegînd că vor pierde acest impeachment. Miza mea este pe alegerile parlamentate. Este ferm un lucru, că președintele are nevoie de suportul Parlamentului. Avem doar două soluții mai de parte – sau avem majoritatea parlamentară care conlucrează cu președintele sau trecem la schimbarea formei de guvernare în stat prezidențial”, a notat șeful statului.



Întrebat dacă va candida la alegerile parlamentare din toamnă, președintele a spus că legislația nu-i interzice să candideze pe listele unui partid politic și, dacă va decide să candideze, o va face la sigur pe listele Partidului Socialiștilor. „Decizia o vom lua atunci cînd vom ști data alegerilor și cînd va începe campania electorală. Eu nu exclud că aș putea să merg ca și cap de listă al Partidului Socialiștilor”, a spus Igor Dodon.