În Moldova va fi realizat un documentar despre eliberarea țării de sub ocupația fascistă

Sub egida Președinției va fi realizat unui film documentar despre eliberarea Moldovei de sub ocupația germano-fascistă, anunță Igor Dodon.

Filmul va fi realizat în contextul marcării în anul curent a celei de-a 75-a aniversări de la eliberarea Moldovei de cotropitorii naziști.Potrivit șefului statului, pelicula va fi bazată pe materiale video inedite din arhivele fostelor țări URSS, precum și a altor state.„Premiera filmului este preconizată pentru data de 24 august – ziua eliberării Chișinăului în cadrul operațiunii Iași- Chișinău . sînt convins că filmul va contribui la cultivarea spiritului patriotic în rîndul cetățenilor, va fi perceput pozitiv de către societate și va înregistra o audiență maximă”, a menționat Igor Dodon.„Reiterez faptul că avem o Patrie pe care trebuie s-o iubim, s-o protejăm și să-i cunoaștem trecutul istoric”, a adăugat demnitarul.În acest an sub patronajul Președintelui țării, pe tot teritoriul Republicii Moldova, au loc mai mulți activități dedicate marcării a 75 de ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă.Planul include organizarea unor manifestații festive în fiecare oraș, eliberarea căruia este marcată în anul curent, renovarea monumentelor militare, elaborarea publicațiilor științifice și jurnalistice, vizitarea la domiciliu a veteranilor din toată țara.