Ilie Ceban, votat drept noul viceprimar de Chișinău

Ilie Ceban a fost votat azi, 27 noiembrie, în funcția de viceprimar.

Ilie Ceban a precizat că a activat în ultimii zece ani în calitate de avocat, are experiență bogată în conlucrarea cu cetățenii și prestarea serviciilor juridice, transmite Noi.md.

,,Am activat în ultimii 10 ani ca avocat. Am colaborat cu mai multe companii, am participat la multe ședințe de judecată. Cunosc cum să organizez lucrurile, ce trebuie să fac. Sînt extremi de mulți cetățeni care solicită primire la primar. Am petrecut ceva timp în cabinetul primarului și pot să vă spun că este foarte mult de lucru. Am aflat că sînt pe rol peste 1700 de dosare în judecată - trebuie să știe la ce etapă sînt, unde sîntem ca pîrît, cîți bani am putea să plătim și cîți bani trebuie să primim”, a declarat Ilie Ceban în ședința trecută la CMC, cînd nu a adunat numărul corespunzător de voturi.

Ilie Ceban va exercita funcția de viceprimar pe domeniu juridic.