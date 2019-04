Igor Dodon s-a întîlnit cu ambasadorul SUA

La inițiativa părții americane, preşedintele ţării, Igor Dodon, a avut o întrevedere de lucru cu ambasadorul SUA în Republica Moldova, E.S. Dereсk J. Hogan.

Cei doi au discutat un spectru larg de subiecte privind agenda relațiilor bilaterale, subliniind necesitatea consolidării acestora.

"De asemenea, am examinat situația și am făcut un schimb de opinii cu referire la ultimele tendințe din politica internă a țării noastre, după aproape două luni de la alegerile parlamentare. În contextul politicii externe, am subliniat importanța promovării în continuare a relațiilor echilibrate cu partenerii noștri atît din Est, cît și din Vest, în baza statutului de neutralitate permanentă, ținînd cont de interesele naționale ale Republicii Moldova", a declarat şeful statului.