Igor Dodon a efectuat o vizită de lucru în nordul ţării

Preşedintele ţării, Igor Dodon, a efectuat o vizită de lucru în orașul Bălți, unde astăzi este marcată aniversarea a 75-a de la eliberarea orașului de sub ocupația fascistă.

Împreună cu ambasadorul Rusiei, Oleg Vasnețov, ambasadorul Republicii Belarus, Serghei Ciciuc, primarul mun. Bălți, Nicolae Grigorișin, episcopul de Bălți și Fălești, Markel, deputați, consilieri prezidențiali, conducerea Uniunii Veteranilor de Război și a Uniunii Ofițerilor, sute de orășeni, preşedintele ţării a mers la Memorialul gloriei militare, unde a depus flori la Mormîntul Ostașului Necunoscut.

"Am ținut un discurs în fața celor prezenți și i-am felicitat cu ocazia eliberării orașului Bălți. Am menționat că poporul nostru are multe lucruri care ne unesc: istoria, statalitatea, credința ortodoxă și victoria comună. Consider că noi trebuie să păstrăm memoria despre Marea Victorie și s-o transmitem copiilor și nepoților noștri. De asemenea, am amintit despre inițiativa mea cu privire la vizitarea, pînă la Ziua Victoriei, a tuturor veteranilor care trăiesc în Moldova și de a le aduce un omagiu pentru faptele eroice din timpul Marelui Război pentru Apărarea Patriei", a declarat Igor Dodon.

În anul 2019, Moldova marchează aniversarea a 75-a de la eliberarea de sub ocupația nazistă. Prima localitate care a fost eliberată și unde au avut loc manifestări a fost orașul Soroca, iar evenimentele festive se vor încheia la 24 august, în ziua eliberării Chișinăului în cadrul operațiunii Iași-Chișinău. De asemenea, la 9 Mai, în capitală, va fi organizat tradiționalul Marș al Victoriei.