Igor Dodon a avut o întrevedere cu Sabine Laruelle

Pe finalul vizitei sale la Bruxelles, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere în Senatul Regatului Belgiei cu speakerul, dna Sabine Laruelle, scrie Noi.md.

”Am salutat cooperarea între țările noastre la diverse niveluri. Reieșind din poziția consolidată a conducerii Republicii Moldova cu privire la politica externă, am pledat pentru aprofundarea și extinderea contactelor bilaterale la nivel de Parlament și Guvern.Am exprimat gratitudine Regatului Belgiei pentru susţinerea acordată, menționînd că Republica Moldova mizează în continuare pe sprijinul Belgiei în eforturile noastre de modernizare și aliniere la standardele europene, prin implementarea reformelor structurale. Totodată am confirmat angajamentul nostru pentru procesul de implementare a Acordului de Asociere UE-RM”, a scris șeful statului într-o postare pe pagina sa de facebook.Abordînd subiectul relațiilor comercial-economice, Dodon a menționat creșterea volumului schimburilor comerciale în ultimii ani: în 2018 importul din Belgia a constituit circa 46 milioane de dolari SUA, cu 18% mai mult decît în 2017. Exportul în Belgia în 2018 a fost de circa 15 milioane, cu 14% mai mult decît în 2017. În primele șase luni ale anului curent exportul din Moldova a constituit 7,7 milioane de dolari, importul fiind de 20,7 milioane.”Am fost unanimi în opinia privind necesitatea intensificării relațiilor comerciale și valorificării potențialului existent în acest sens la justa valoare. Totodată, am reiterat importanța promovării politicii externe echilibrate întru construirea unui dialog pragmatic cu toți partenerii străini”, a conchis președintele.